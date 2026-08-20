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萬里頂寮社區全新牆面 馬賽克拼貼打造美化新亮點

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
頂寮社區以馬賽克磚拼貼取代油漆彩繪牆面，讓社區美化可以更永續。圖／紅樹林有線電視提供
頂寮社區以馬賽克磚拼貼取代油漆彩繪牆面，讓社區美化可以更永續。圖／紅樹林有線電視提供

萬里區頂寮社區的巷道近來悄悄換上新風貌，有四處的牆面在公所的美化下，以馬賽克拼貼的方式，貼上了社區的人文風情和特色花卉與動物。全新的景觀亮點，讓社區變得更色彩繽紛，而以馬賽克拼貼取代油漆美化，也讓美化的景觀更好維護與永續

萬里區長黃雱勉說，近來走進頂寮社區的巷道間，不難發現路邊本來不起眼或是有些斑駁的牆面都悄悄換上的豐富色彩，以萬里在地的特色花卉與動物、人文特色為主題，萬里區公所設計了馬賽克拼貼，為社區增添新亮點，原本平淡無奇的道路邊也充滿了亮麗色彩。

在頂寮社區裡有三面新增的馬賽克拼貼牆面，而頂寮社區的門面處，台二線上則是有一面，總共四處的全新拼貼牆面讓社區亮了起來。此外還有一處最大面牆面上拼貼出當地的捕魚工作樣貌，滿滿的漁獲讓社區充滿生機。

萬里區長黃雱勉再指出，萬里區靠海多雨的氣候，不少的彩繪牆面都因為潮濕的關係，一下就變得斑駁或是顏色黯淡，萬里區公所考量到這樣的氣候特性特別以馬賽克磚拼貼取代油漆彩繪，目的就是讓牆面的清洗維護更便捷，也讓社區美化可以更永續。

萬里 永續

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