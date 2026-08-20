YouBike進駐瑞芳猴硐文史館 串聯文化新亮點

為讓遊客深入探索猴硐，不只看貓、也能認識在地深厚的礦業文化，立法委員廖先翔今(20)日前往猴硐礦工文史館，關心YouBike設置後的使用情形，並實地了解遊客往來及使用狀況。透過公共自行車與地方文化景點串聯，希望讓遊客有更多元、便利的方式走進猴硐各個角落。

立委廖先翔表示，提到猴硐，大家第一個想到的往往就是「貓村」，但其實猴硐擁有非常豐富的礦業歷史與文化故事，值得更多人認識。這次透過YouBike設置，讓遊客不只是集中在貓村周邊，而是能以自行車作為移動工具，走進猴硐不同角落，沿途探索地方景點，也能到文史館了解猴硐過去的礦業發展。

猴硐礦工文史館表示，YouBike設置後，除了提供遊客更便利的交通選擇，也能讓原本只是經過或停留在熱門景點的遊客，有機會騎著自行車深入地方。文史館也歡迎遊客走進館內，透過館內展示與介紹，認識猴硐的發展歷史、礦業文化及地方生活，從不同角度感受猴硐的人文底蘊。

光復里長周晉億表示，猴硐有許多值得探索的地方，過去遊客來到猴硐，行程比較集中在車站及貓村一帶，現在有YouBike進駐後，提供遊客更方便的移動選擇，也有機會把人潮帶到更多地方。希望遊客來到猴硐，不只是拍拍貓、逛逛景點，也能放慢腳步走進社區，認識在地居民生活以及珍貴的礦業文化。