平溪區嶺腳里坍方復建完成 提升道路安全守護居民通行

新北市平溪區嶺腳里柴橋坑7號旁山坡，過去因豪雨沖刷造成道路下邊坡土石滑動，影響道路安全。為改善坡面穩定及通行環境，平溪區公所進行坍方復建工程，透過坡面整治、基礎加固及路面修復，讓道路安全獲得進一步提升。

工程針對坍方區域進行整體改善，先將受損坡面清整，再施作鋼軌樁基礎，深入地層進行固定，增加坡面的穩定性，同時設置鋼板護欄，強化道路邊坡防護，降低土石再次滑動的風險。此外也同步進行路面修復，讓道路恢復平整、安全的通行條件。

工程完工後，平溪區長劉亷中與嶺腳里長陳銘哲也到現地勘查，實際了解工程完成後的使用情形。平溪區長劉亷中表示，山區道路遇到豪雨時，邊坡穩定與道路安全相當重要，此次透過工程方式加強坡面防護，除了改善原有坍方問題，也降低後續雨水沖刷造成道路受損的風險，讓居民通行更加安心。

嶺腳里長陳銘哲表示，這處道路是居民日常往來的重要路段，過去遇到大雨時，邊坡狀況容易讓居民擔心。感謝相關單位積極處理並完成復建，現在現場道路及護欄都已改善，居民行車經過時也更加放心。