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新莊中環公園斥資近300萬元遮陽設備 議員陳世軒：沒發揮效果

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新莊中環公園新建花瓣造型遮陽設施，單支成本45.8萬元，議員質疑無法遮蔭，設備淪為裝置藝術品。圖／陳世軒議員研究室提供
新莊中環公園新建花瓣造型遮陽設施，單支成本45.8萬元，議員質疑無法遮蔭，設備淪為裝置藝術品。圖／陳世軒議員研究室提供

新北市府7月在新莊中環公園新建6支花瓣造型遮陽設施，總計275萬元，單支成本45.8萬元，卻被地方質疑效果不彰。市議員陳世軒今在議會質詢表示，日前他到現場實測，發現遮陽設置位置根本難遮蔭，淪為裝置藝術品，且公園內到處雜草欠缺管理維護，要求市府改善。

陳世軒表示，因極端氣候，夏天一年比一年熱，如果要等樹木長大遮蔭，須等個5年、10年，遮陽有迫切改善的必要，但這6支遮陽傘安裝位置，離長椅後方有段距離，幾乎無法遮蔽，市民也難特地站到遮陽裝置下躲太陽，「還不如直接撐陽傘更有用。」

陳世軒說，除了遮陽，中環公園維護管理品質堪憂，上周接獲民眾反映公園雜草叢生，立即通報給區公所，區公所表示地政局已經在處理，本周雖回報已整理完，但他到場卻發現，實際上僅清理外圍，公園內步道兩側早已雜草叢生，部分雜草長得相當高。

他強調，既然花錢增設遮陽設施，錢就要用對地方，要求地政局檢討評估是否能調整遮陽位置，以真正達到遮蔭效果，另公園內也應確實定期清掃與雜草修剪，維護市民的基本休閒品質。新北地政局回應，該公園委由區公所管理，會與公所協調如何改善。

議員陳世軒質詢指，中環公園內步道兩側雜草叢生，缺乏維護管理。圖／陳世軒議員研究室提供
議員陳世軒質詢指，中環公園內步道兩側雜草叢生，缺乏維護管理。圖／陳世軒議員研究室提供

中環 公園 陳世軒

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