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戰車行駛北市橋梁載重過重？ 北市曝：可以行駛但速度不能快

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
漢光演習實兵操演，陸軍M1A2T戰車。聯合報系資料照片
漢光演習實兵操演，陸軍M1A2T戰車。聯合報系資料照片

北市會議下午工務部門質詢，議員關心台北市橋梁安全。除了耐震補強後還是只有「六弱」級，是否能通行重型戰車，也是關注焦點。北市工務局指出，戰車重量約62到65噸，北市橋梁設計載重大概只有20幾噸，但仍可以行駛，只是速度不能快。

議員耿葳質詢指出，台北市的橋梁耐震，北市府指稱震度七級時「不倒」或「可修復」，且新建的橋樑中，可以耐震到七級以上的指標橋樑，就只有淡江大橋。北市的橋梁，還是「六弱」級做為標準，進行補強，但若北市發生七級地震該怎麼辦？

另外，議員吳志剛也指出，一般橋樑的設計，不一定納入軍用裝甲車、戰車等這種比較特殊的重型車輛，但真正發生重大緊急狀況時，橋樑能不能撐得住？市府有沒有掌握橋梁的實際的承載力？

北市工務局長黃一平指出，軍用裝甲車比較重，通常行走橋梁前都會先來文來通知市府；新工處長林昆虎表示，戰車的載重大概是62噸到65噸，但橋梁設計載重大概都只有20幾噸，但一般車輛的載重是4個輪子或6個輪子，把力量傳到橋面板，但是戰車或裝甲車的輪子履帶，載重會分散，上橋都沒有問題。

林昆虎也說，但還是會跟軍方配合，如果有演習或者是其他需求，軍方都會先通知要通行戰車，市府會請他評估有多少重量跟數量的車子上去，因為這些車輛上去，還是必須要行駛比較慢，不能快速過去，否則會對橋樑造成會破壞。

至於雙北市的橋梁管理權責？黃一平指出，目前針對跨河橋樑的分工機制是「東橋西管、南橋北管」。東西向的橋樑由西邊的縣市來管，像台北橋、忠孝橋這些就由新北來負責、維管，進到台北市的堤防第一個伸縮縫以內，就由台北市這邊來管。像中正萬華區的中正橋，就是南橋北管。

北市 橋梁 戰車

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