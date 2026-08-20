北捷拆座椅、吊環晃來晃去考驗平衡感？ 蔣萬安：一個月研議改進

許多通勤族發現，北捷近期有多處車廂座椅被拆、扶手柱子拿掉，目的是要讓輪椅、嬰兒車有空間搭車，但民眾黨北市議員陳宥丞接獲陳情，有乘客質疑這樣的空間調整，恐反壓縮老弱婦孺乘車安全，甚至還有網友酸「考驗平衡感」。市長蔣萬安允諾一個月內研議改善。

蔣萬安今赴議會專案報告，陳宥丞說，他近期接獲許多民眾陳情，抱怨北捷許多車廂少了座位、扶手柱子也不見、也少了許多吊環，甚至網友也在Threads熱議，上萬人留言，有網友酸「晃來晃去，是考驗平衡感」，還有網友笑稱是「人性搭車支撐的空白區」，陳也希望捷運車廂不要變黃立行的歌「音浪太強，不晃會被撞到地上。」

蔣萬安說，他上次搭捷運是兩周前，陪老大搭捷運，的確最近捷運公司，針對尖峰時段為增加載客量，有做一些車廂空間調整，包括座椅、拉環等，是基於親子友善，希望有空間可以讓嬰兒車等有空間停放。並允諾會一個月內研究相關配套，如增加簡單扶手、或設置可收起來的座椅等。

陳宥丞今天質詢也送蔣捷運扶手吊環，認為北捷的車廂調整立意良善、卻欠缺配套，導致老弱婦孺的搭乘安全也被壓縮。因這樣的車廂空間調整，變成搭捷運很多人寧可留在車門附近不進去，也導致很多人寧可搭下一班，等更好的座位。捷運公司做這樣的調整是數學題考量，忘記乘客安全的物理性及搭車心理學、行為學。

陳提出三點訴求，第一，立即盤點加裝安全防護。增加加裝低位吊環，多極式環形扶手、或天花板橫向雙扶桿；第二，導入多元友善支撐設計，參考新加坡東京做法，研擬多分支立柱或階梯式吊環，取代一刀切的直接拆除；第三，北捷應收集真實民意，落實滾動修正。安排滿載測試，並針對視障團體、高齡長者進行實地體驗訪談，做真實回饋改善。

蔣萬安允諾，會一個月內研究改善。

北捷表示，有關車廂空間優化改善，將持續蒐集各界意見、觀察旅客使用情形，相關建議均納入參考。