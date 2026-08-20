新北13 CAFÉ榮獲法國設計獎 全國唯一考古咖啡廳殊榮

全國唯一的考古主題咖啡廳得獎了！新北市立十三行博物館「13 CAFÉ」榮獲2026年法國設計獎（French Design Awards）「概念設計－綠色／永續」類銀獎，從全球眾多作品中脫穎而出，館方邀請民眾在餐飲之間認識十三行文化。

「13 CAFÉ」去年12月開幕，整合「文化教育、永續發展、環境友善」三大核心價值，空間設計以臺灣天然塗料調合貝殼與陶片，重現遺址的地層堆疊，家具則採用國產驗證木材及疏伐修枝再生木料，並以低揮發性有機化合物打造無毒環境，全場域榮獲GD綠裝修認證金級。

餐飲串聯多家健康飲食業者及在地小農，選用在地有機食材，推出零添加、低碳的純植物性料理，並攜手新北市金包里慈護宮社區關懷據點「千歲咖啡」，為八里社區長者開辦手沖咖啡教學，同時開設低碳永續工作坊，邀請周邊商圈業者一同認識減塑、惜食議題，將永續影響力從館內延伸到街區。

評審肯定其將文化資產詮釋、社區共創與環境責任融為一體，使咖啡廳不只是餐飲空間，更成為可親身參與的永續教育基地。

十三行博物館館長羅珮瑄指出，從日常餐桌到手作課程，「13 CAFÉ」的永續理念一路延伸，餐點選用「里仁社會企業」、「玄米大吟釀」等夥伴的無添加、友善耕作食材，集結健康飲食業者的力量，讓咖啡廳成為一處人與環境都能受惠的永續飲食基地。

館方更與「甜素sweet vegan」創辦人朱芳緯老師合作推出「考古主題素甜點DIY」系列課程，9月登場的「人面陶罐司康」將千年前的神秘面容揉進麵團；11月「文物造型餅乾」化身最可愛的迷你出土文物，適合親子一起完成；12月則以「幻彩考古罐」為壓軸，用繽紛色彩重現文化層風采。課程每場次限額8至10人，費用299元至399元不等，參加者另可獲得「13 CAFÉ」限定飲品及館內導覽套組優惠。

更多資訊請至十三行博物館官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum 查詢。

全國唯一的考古主題咖啡廳得獎了！新北市立十三行博物館「13 CAFÉ」榮獲2026年法國設計獎（French Design Awards）「概念設計－綠色／永續」類銀獎，從全球眾多作品中脫穎而出，館方邀請民眾在餐飲之間認識十三行文化。圖／十三行博物館提供