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北市超徵35億元應普發現金？北市財政局曝每人可分得金額才這一點
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，但普發現金卻成質詢焦點之一。針對台北市地方稅「實質累積超徵35.04億元」，超徵的稅金應還稅於民，北市財政局指出，根本不存在「超徵可以拿來普發」，且依議員邏輯，平均每位市民僅能分得26元。
北市財政局表示，首先引用「實徵淨額」，這與一般政府依預決算金額規劃施政需要邏輯完全不同。根據預決算數據，北市地方稅112年度「短徵」1.05億元，而113年度超徵34.5億元，已全數用於當初美國關稅各項產業支援措施。
財政局指出，114年度超徵僅0.64億元、超徵比率0.08%，若依照議員的邏輯，以全市243萬人口換算，平均每位市民僅能分得26元。
財政局也指出，台北市與中央財政條件完全不同，台北市若要普發現金，必須動用歷年累積的歲計賸餘，這就是市府的「老本」，老本就是一個城市財政韌性的基礎，以因應未來各種特殊狀況與建設支出。
財政局表示，116年度累計歲計賸餘332億元、債務353億元，「老本」低於現有債務；加上116年度歲入仍不足支應歲出，必須移用歲計賸餘填補財政缺口，根本不存在外界所謂「超徵35.04億元就可以拿來普發」的情況。
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