侯友宜視察農漁民長者健檢 新北加碼「失智症評估」

新北市首創且全國唯一為農漁民長者每2年提供1次免費健康檢查，目前正在市立三重醫院執行，今年新增「失智症評估」，市長侯友宜上午前往視察，鼓勵符合資格的長者踴躍參加。

農業局表示，農漁民長者健檢受檢資格為設籍新北市年滿50歲之農保、農會正會員及漁會甲乙類正會員（原住民農漁民年滿40歲以上），今年預計檢查超過4千人，自6月25日辦理至9月18日。

這項政策自108年推動以來，針對農漁民職業特性量身打造心血管及肌耐力檢測等檢查項目，並提供免費專車接駁到院檢查及偏鄉地區指定地點「到點檢查服務」。歷年陸續增加肺部電腦斷層掃瞄、心血管鈣化指數分析、心血管二階段檢查及心衰竭指數檢查(Pro-BNP)，打造專有「心肺守護」健康檢查。

新北市立聯合醫院指出，有鑑於衛福部公布的最新全國社區失智症流行病學調查結果，65 歲以上長者失智症盛行率達7.99%，且風險隨年齡顯著攀升，今年專屬健檢特別新增「AD-8 極早期失智症篩檢量表」，並搭配抽血檢測體內的葉酸及維生素 B12 濃度，從「認知功能」與「營養狀態」交叉比對，精準找出潛在風險，及早安排醫療評估與介入照護。

市長侯友宜說，今年健檢不但新增失智症篩檢，並進一步結合農保、農職保推出「雙保PLUS健檢+」，由市府補助農保、農職保自付額，透過免費多項目健檢，減輕農漁民長者健康照護負擔，相同檢查項目若自費約需1萬2千元，鼓勵符合資格的長者踴躍參加。

新北市首創且全國唯一為農漁民長者每2年提供1次免費健康檢查，目前正在市立三重醫院執行，今年預計檢查超過4千人。圖／新北市農業局提供

新北市首創且全國唯一為農漁民長者每2年提供1次免費健康檢查，目前正在市立三重醫院執行，市長侯友宜（左二）上午前往視察，並跟著職能治療師做失智症評估手指操。記者林昭彰／攝影

市長侯友宜說，新北市農漁民長者免費健檢歷年陸續增加項目，今年不但新增失智症篩檢，並結合農保、農職保推出「雙保PLUS健檢+」，由市府補助農保、農職保自付額，相同檢查項目若自費約需1萬2千元，鼓勵符合資格的長者踴躍參加。記者林昭彰／攝影