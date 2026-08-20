侯友宜第四度視察盯進度 第二行政中心拚9月拿使照
坐落在三重的新北市第二行政中心今年底完工，市長侯友宜今第四度前往視察，除確認園區公有設施進度，逐一盤點市府各機關內部裝修及進駐準備情形，對首批進駐的警察局「勤務指揮中心」及「鑑識中心」進度表示肯定，叮嚀各進駐單位加快腳步，確保年底順利進駐啟用，打造兼具公共服務與城市安全治理的市政新核心。
工務局長馮兆麟指出，第二行政中心行政園區公有設施包括公園、廣場、SKYPARK及24公尺道路（連接重新路五段與環漢路），預計9月底前先行完工。其中公園、廣場及行政大樓下方皆設置公共停車場，3座停車場各自設有出入口，停車空間則相連通，提高民眾使用的便利性；未來遇大型活動申辦時，亦可透過停車出入口調配，避免活動影響車輛出入。
新工處長簡必琦補充，公共停車場設有捷運連通道，與捷運先嗇宮站銜接，民眾可由地面層進入行政中心一樓，也能搭乘捷運後經由連通道，由連通層進入行政中心地下二樓。公園與行政大樓間設有SKYPARK（空中廊道）相連，民眾可由SKYPARK直接進入行政中心三樓，提供洽公民眾多元便利的選擇。
市府秘書處長祝惠美說，行政大樓公共區域裝修已接近完工，指標性大型展演廳已進入測試階段，可容納近400人，未來提供多元展演及市政活動使用。市府透過提前協調裝修單位進場施工，並安排營運維護團隊提早進駐，確保啟用後運作順暢。
消防局長陳崇岳說明，新北備援災害應變中心位於第二行政中心23至24樓，規畫應變作業區、首長決策室、幕僚作業區、備勤室及訓練室等空間。平時可作為防災教育訓練（DRCA）場地，提供市府各局處、區公所及協力單位使用；災時則轉換為備援應變中心，強化災害應變能量，預計10月10日完工、11月16日進駐。
隸屬於交通局的智慧運輸中心預計11月中進駐第二行政中心，交通局長鍾鳴時說，智慧運輸中心整合「智慧交通、智慧停車、智慧公運」三大系統，導入雲端運算、大數據及AI技術，強化交通資訊整合、綜合指揮及跨單位協調，同時完善資訊安全與備援機制，確保交通服務穩定性。
第二行政中心興建地下4層、地上26層，將整合多項重要市政機能，可容納約3000名市府員工，預計9月取得使用執照。第二行政中心完工後，成為繼板橋新板特區、新五泰塭仔圳、五股夏綠地及土樹三鶯地區新北大巨蛋，建構成新北四大軸心，形塑更完整均衡的都市發展格局。
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