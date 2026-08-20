侯友宜第四度視察盯進度 第二行政中心拚9月拿使照

坐落在三重的新北市第二行政中心今年底完工，市長侯友宜今第四度前往視察，除確認園區公有設施進度，逐一盤點市府各機關內部裝修及進駐準備情形，對首批進駐的警察局「勤務指揮中心」及「鑑識中心」進度表示肯定，叮嚀各進駐單位加快腳步，確保年底順利進駐啟用，打造兼具公共服務與城市安全治理的市政新核心。

工務局長馮兆麟指出，第二行政中心行政園區公有設施包括公園、廣場、SKYPARK及24公尺道路（連接重新路五段與環漢路），預計9月底前先行完工。其中公園、廣場及行政大樓下方皆設置公共停車場，3座停車場各自設有出入口，停車空間則相連通，提高民眾使用的便利性；未來遇大型活動申辦時，亦可透過停車出入口調配，避免活動影響車輛出入。

新工處長簡必琦補充，公共停車場設有捷運連通道，與捷運先嗇宮站銜接，民眾可由地面層進入行政中心一樓，也能搭乘捷運後經由連通道，由連通層進入行政中心地下二樓。公園與行政大樓間設有SKYPARK（空中廊道）相連，民眾可由SKYPARK直接進入行政中心三樓，提供洽公民眾多元便利的選擇。

市府秘書處長祝惠美說，行政大樓公共區域裝修已接近完工，指標性大型展演廳已進入測試階段，可容納近400人，未來提供多元展演及市政活動使用。市府透過提前協調裝修單位進場施工，並安排營運維護團隊提早進駐，確保啟用後運作順暢。

消防局長陳崇岳說明，新北備援災害應變中心位於第二行政中心23至24樓，規畫應變作業區、首長決策室、幕僚作業區、備勤室及訓練室等空間。平時可作為防災教育訓練（DRCA）場地，提供市府各局處、區公所及協力單位使用；災時則轉換為備援應變中心，強化災害應變能量，預計10月10日完工、11月16日進駐。

隸屬於交通局的智慧運輸中心預計11月中進駐第二行政中心，交通局長鍾鳴時說，智慧運輸中心整合「智慧交通、智慧停車、智慧公運」三大系統，導入雲端運算、大數據及AI技術，強化交通資訊整合、綜合指揮及跨單位協調，同時完善資訊安全與備援機制，確保交通服務穩定性。

第二行政中心興建地下4層、地上26層，將整合多項重要市政機能，可容納約3000名市府員工，預計9月取得使用執照。第二行政中心完工後，成為繼板橋新板特區、新五泰塭仔圳、五股夏綠地及土樹三鶯地區新北大巨蛋，建構成新北四大軸心，形塑更完整均衡的都市發展格局。

新北市長侯友宜今天視察第二行政中心，與多位局處長等市府同仁在廣場合影留念。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜今視察第二行政中心施工進度及內部裝修情形，囑咐各進駐單位加快腳步，確保年底順利進駐啟用。圖／新北市工務局提供

新北市第二行政中心持續施工中，首批進駐的警察局「勤務指揮中心」、「鑑識中心」逐步完成裝修。圖／新北市工務局提供

位於三蘆地區的第二行政中心，未來完工後將串聯板橋新板特區、新五泰塭仔圳、五股夏綠地及土樹三鶯地區大巨蛋，建構新北四大軸心。圖／新北市工務局提供

工務局長馮兆麟簡報說明第二行政中心各樓層裝修進度及進駐機關準備情形。圖／新北市工務局提供