快訊

國旅平日補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

動物也受害！加薩戰火下的動物園生存困境

聽新聞
0:00 / 0:00

脫離枯水期壓力！石門尖鹿里簡易自來水工程達陣 24戶獲穩定供水

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
圖為前期完工的水井及蓄水塔，水利局推動延管工程，將水源透過完善的輸配水管線送至各聚落，讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供
圖為前期完工的水井及蓄水塔，水利局推動延管工程，將水源透過完善的輸配水管線送至各聚落，讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供

為持續改善偏遠地區居民用水環境，新北市府推動簡易自來水改善工程，逐步完善偏鄉供水設施。今年水利局補助石門區公所123萬餘元，完成石門區尖鹿里4鄰至14鄰簡易自來水延管工程，鋪設2899公尺管線，讓24戶居民享有更穩定、安全的生活用水，為偏鄉供水添一分保障。

水利局長宋德仁說，水是民生最基本的需求，不論居住在市區或偏遠山區，都應享有穩定、安全的用水權利。尖鹿里部分聚落因地勢偏遠，公共自來水管線不易延伸，居民長年仰賴簡易自來水系統供水。為提升供水穩定性，市府繼前期完成鑿井工程後，今年再推動後續延管工程，將水源透過完善的輸配水管線送至各聚落，進一步強化供水韌性，提供居民更加穩定可靠的用水環境。

尖鹿里長邱朝欉說，里民過去長年只能依靠自家水井作為主要水源，但一遇枯水期或降雨不足，井水便立刻銳減甚至乾涸，許多家庭不得不另闢水源才能取得日常所需用水。這樣的生活型態不僅辛苦耗時，也對長者、孩童與身體較弱者造成極大不便與風險。如今隨著簡易自來水系統的建置完成，居民終於能透過水龍頭輕鬆獲得安全又穩定的用水，不再需要擔心因天候變化造成的缺水問題。如此一來用水變得便利又安心，讓居民能安心工作與生活。

水利局指出，此次工程屬於前期鑿井工程的重要延續，透過新設2899公尺輸配水管線，將穩定水源輸送至尖鹿里4鄰至14鄰。施工期間適逢雨季，山區道路濕滑、地形起伏大，增加施工與材料運送難度，工程團隊仍克服天候及地形挑戰，如期完成工程，展現專業施工品質，也為地方建立更完善供水系統。

今年水利局補助石門區公所123萬餘元，完成石門區尖鹿里4鄰至14鄰簡易自來水延管工程，工程人員在山林間鋪設管線。圖／新北水利局提供
今年水利局補助石門區公所123萬餘元，完成石門區尖鹿里4鄰至14鄰簡易自來水延管工程，工程人員在山林間鋪設管線。圖／新北水利局提供

石門 工程 壓力

延伸閱讀

基隆龍安街高地供水不穩 林沛祥協調台水3200萬換管225戶受惠　

水利署珍珠串計畫完成11項 高屏工程拚增20萬噸調度

彰縣大村鄉雙倫廢棄物處理場環評未過 環審會要求補正11月底再審

桃園汙水下水道普及率擺脫六都墊底 張善政：接管戶數增逾4成

相關新聞

北市免費營養午餐廚餘建立「數據」機制 蔣萬安：周五辦說明會

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，其中針對免費營養午餐恐產生的廚餘，蔣萬安指出，市府已建立廚餘處理標準作業流程與收運分離機制，目前廚餘清運的部分已經完成招標，也將在明天辦理廚餘處理說明會。

脫離枯水期壓力！石門尖鹿里簡易自來水工程達陣 24戶獲穩定供水

為持續改善偏遠地區居民用水環境，新北市府推動簡易自來水改善工程，逐步完善偏鄉供水設施。今年水利局補助石門區公所123萬餘元，完成石門區尖鹿里4鄰至14鄰簡易自來水延管工程，鋪設2899公尺管線，讓24戶居民享有更穩定、安全的生活用水，為偏鄉供水添一分保障。

新北社宅住戶更衣鄰居突開門...驚「鑰匙同紋路」 住都中心致歉急善後

新北土城區明德社宅住戶近日在社群媒體反映，指鄰居疑因經逃生梯誤走樓層，竟可持自家鑰匙開啟其他住戶家門，當下雙方都傻眼，質疑社宅門鎖採購及驗收出問題。

新北庇護工場產品 吳怡霈暖心按讚

中秋節腳步接近，新北市勞工局昨辦「秋禮傳情－庇護相伴 幸福相隨」庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚，庇護員工換上整齊服裝、拿禮盒走秀介紹新品。勞工局長陳瑞嘉說，企業重視ＥＳＧ與企業社會責任，從採購庇護工場產品或企業贈禮開始，就是最直接方式。

鼓勵婚育⋯北市首創月子加菜金 每胎3萬

為鼓勵婚育家庭，台北市長蔣萬安昨宣布全國首創「月子加菜金」等育兒新政，明年上路，加上生育獎勵金，市民生第一胎最多可領七萬元，還有擴大凍卵補助適用對象、新生兒免費電子臨托券、新手家庭門診等多項新政，並規畫婚育住宅稅賦減免；民進黨市長參選人沈伯洋則推出親子同行卡等政策。

綠議員喊北市普發現金加碼2萬 藍擋下

賴清德總統宣布全民普發一萬元，台北市長蔣萬安喊話應發二萬元，北市綠營議員反制，提案要求北市府加碼普發二萬元，昨排審第一關就被藍營擋下。蔣萬安回應，中央以超徵稅收普發現金，北市要動用「老本」歲計賸餘，「我們是沒有條件的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。