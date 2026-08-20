脫離枯水期壓力！石門尖鹿里簡易自來水工程達陣 24戶獲穩定供水

為持續改善偏遠地區居民用水環境，新北市府推動簡易自來水改善工程，逐步完善偏鄉供水設施。今年水利局補助石門區公所123萬餘元，完成石門區尖鹿里4鄰至14鄰簡易自來水延管工程，鋪設2899公尺管線，讓24戶居民享有更穩定、安全的生活用水，為偏鄉供水添一分保障。

水利局長宋德仁說，水是民生最基本的需求，不論居住在市區或偏遠山區，都應享有穩定、安全的用水權利。尖鹿里部分聚落因地勢偏遠，公共自來水管線不易延伸，居民長年仰賴簡易自來水系統供水。為提升供水穩定性，市府繼前期完成鑿井工程後，今年再推動後續延管工程，將水源透過完善的輸配水管線送至各聚落，進一步強化供水韌性，提供居民更加穩定可靠的用水環境。

尖鹿里長邱朝欉說，里民過去長年只能依靠自家水井作為主要水源，但一遇枯水期或降雨不足，井水便立刻銳減甚至乾涸，許多家庭不得不另闢水源才能取得日常所需用水。這樣的生活型態不僅辛苦耗時，也對長者、孩童與身體較弱者造成極大不便與風險。如今隨著簡易自來水系統的建置完成，居民終於能透過水龍頭輕鬆獲得安全又穩定的用水，不再需要擔心因天候變化造成的缺水問題。如此一來用水變得便利又安心，讓居民能安心工作與生活。

水利局指出，此次工程屬於前期鑿井工程的重要延續，透過新設2899公尺輸配水管線，將穩定水源輸送至尖鹿里4鄰至14鄰。施工期間適逢雨季，山區道路濕滑、地形起伏大，增加施工與材料運送難度，工程團隊仍克服天候及地形挑戰，如期完成工程，展現專業施工品質，也為地方建立更完善供水系統。