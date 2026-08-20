新北社宅住戶更衣鄰居突開門...驚「鑰匙同紋路」 住都中心致歉急善後

新北土城區明德社宅住戶近日在社群媒體反映，指鄰居疑因經逃生梯誤走樓層，竟可持自家鑰匙開啟其他住戶家門，當下雙方都傻眼，質疑社宅門鎖採購及驗收出問題。

有住戶反映，8月17日晚間在自家房間換衣服時，大門突然被樓下鄰居用鑰匙開鎖並闖入，嚇得她立即躲進廁所。這起更衣驚魂讓住戶相當驚恐，事後雙方比對鑰匙，驚覺兩戶不同門牌的鑰匙居然是「完全相同紋路」，擔心出現門禁漏洞，趕緊向管理員及住都中心反映。

新北住都中心表示，事發當日接獲反映後，立即協助住戶安排鎖匠更換鎖頭，並向住戶致歉及安撫。中心已啟動全面清查作業，將逐戶確認鎖具使用情形，同步與建商釐清相關責任及原因；如發現其他異常情形，將立即處理，確保住戶居住安全。

新北住都中心補充，該處社宅電梯均設有門禁卡控管樓層進出機制，中心將持續加強相關安全檢查及管理措施，維護住戶居住安全。

土城明德社宅是2019年底完工，民間建商出資興建並捐贈公益空間回饋給政府，作為「只租不售」的社宅，提供12戶（包含二房型4戶、三房型8戶），照顧弱勢及青年族群，走路約2分鐘可到裕民路商圈一帶，距土城國民運動中心約600公尺，生活機能便利。

新北住都中心表示，事發當日接獲反映後，立即協助住戶安排鎖匠更換鎖頭，並向住戶致歉及安撫。圖／新北住都中心提供