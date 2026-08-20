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北市免費營養午餐廚餘建立「數據」機制 蔣萬安：周五辦說明會
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，其中針對免費營養午餐恐產生的廚餘，蔣萬安指出，市府已建立廚餘處理標準作業流程與收運分離機制，目前廚餘清運的部分已經完成招標，也將在明天辦理廚餘處理說明會。
蔣萬安上午的專案報告，包括中聯油品事件市府的緊急應變與積極作為；校園學童營養補給及食品安全保障規畫，包括含免費營養午餐、鮮奶週報、食安查核等。另外，也報告托育新政推動與進度專案報告、敬老卡點數使用範圍、幼兒園不當對待案件的預防、北市國際及兩岸交流之拓展與成果。
北市免費營養午餐的廚餘去化，日前曾引發剩食是否跟弱勢單位交流，引發綠營抨擊「廚餘給弱勢吃」。教育局也澄清，學生已取餐或食用後的廚餘，絕對不可能也不會再提供給任何人食用；廚餘由團膳業者處理，剩食除留樣備餐，將併廚餘處理。
另外，教育局表示，北市115學度年起，全面推動公私立國中小免費營養午餐政策，除照顧學生營養健康、落實永續惜食理念，已於7月31日函頒「台北市公私立國民中小學廚餘處理標準作業程序」，提供北市各級機關學校作為廚餘處理指引。
關於廚餘管理，蔣萬安在專案報告中指出，將以每日用餐人數及廚餘秤重回報，建立數據治理的機制，落實源頭控管，合理備餐，永續惜食。同時，依據不同的廚房供餐模式，建立廚餘處理標準作業流程與收運分離機制，目前廚餘清運的部分已經完成招標，也將在周五辦理廚餘處理說明會。
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