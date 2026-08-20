快訊

國旅平日補助來了！觀光署：今起線上登錄 9月1日正式實施

瓊斯盃／中華藍分組墊底仍晉4強惹議 籃協道歉了

動物也受害！加薩戰火下的動物園生存困境

聽新聞
0:00 / 0:00

北市免費營養午餐廚餘建立「數據」機制 蔣萬安：周五辦說明會

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午到議會專案報告毒油案、虐童、免費午餐等案。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安上午到議會專案報告毒油案、虐童、免費午餐等案。記者曾吉松／攝影

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，其中針對免費營養午餐恐產生的廚餘，蔣萬安指出，市府已建立廚餘處理標準作業流程與收運分離機制，目前廚餘清運的部分已經完成招標，也將在明天辦理廚餘處理說明會。

蔣萬安上午的專案報告，包括中聯油品事件市府的緊急應變與積極作為；校園學童營養補給及食品安全保障規畫，包括含免費營養午餐、鮮奶週報、食安查核等。另外，也報告托育新政推動與進度專案報告、敬老卡點數使用範圍、幼兒園不當對待案件的預防、北市國際及兩岸交流之拓展與成果。

北市免費營養午餐的廚餘去化，日前曾引發剩食是否跟弱勢單位交流，引發綠營抨擊「廚餘給弱勢吃」。教育局也澄清，學生已取餐或食用後的廚餘，絕對不可能也不會再提供給任何人食用；廚餘由團膳業者處理，剩食除留樣備餐，將併廚餘處理。

另外，教育局表示，北市115學度年起，全面推動公私立國中小免費營養午餐政策，除照顧學生營養健康、落實永續惜食理念，已於7月31日函頒「台北市公私立國民中小學廚餘處理標準作業程序」，提供北市各級機關學校作為廚餘處理指引。

關於廚餘管理，蔣萬安在專案報告中指出，將以每日用餐人數及廚餘秤重回報，建立數據治理的機制，落實源頭控管，合理備餐，永續惜食。同時，依據不同的廚房供餐模式，建立廚餘處理標準作業流程與收運分離機制，目前廚餘清運的部分已經完成招標，也將在周五辦理廚餘處理說明會。

蔣萬安 營養午餐 免費 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

台中花8千萬倒學校午餐廚餘 議員籲源頭減量

嘉義市午餐食力雙響炮 育人、垂楊國小勇奪午星獎

台南遊蕩犬逾萬隻 餵食亂象衍生追人追車 市府：要辦正確餵養研習

育兒9大利多！蔣萬安宣布首創「月子加菜金」每胎3萬等多新政

相關新聞

北市免費營養午餐廚餘建立「數據」機制 蔣萬安：周五辦說明會

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告，其中針對免費營養午餐恐產生的廚餘，蔣萬安指出，市府已建立廚餘處理標準作業流程與收運分離機制，目前廚餘清運的部分已經完成招標，也將在明天辦理廚餘處理說明會。

脫離枯水期壓力！石門尖鹿里簡易自來水工程達陣 24戶獲穩定供水

為持續改善偏遠地區居民用水環境，新北市府推動簡易自來水改善工程，逐步完善偏鄉供水設施。今年水利局補助石門區公所123萬餘元，完成石門區尖鹿里4鄰至14鄰簡易自來水延管工程，鋪設2899公尺管線，讓24戶居民享有更穩定、安全的生活用水，為偏鄉供水添一分保障。

新北社宅住戶更衣鄰居突開門...驚「鑰匙同紋路」 住都中心致歉急善後

新北土城區明德社宅住戶近日在社群媒體反映，指鄰居疑因經逃生梯誤走樓層，竟可持自家鑰匙開啟其他住戶家門，當下雙方都傻眼，質疑社宅門鎖採購及驗收出問題。

新北庇護工場產品 吳怡霈暖心按讚

中秋節腳步接近，新北市勞工局昨辦「秋禮傳情－庇護相伴 幸福相隨」庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚，庇護員工換上整齊服裝、拿禮盒走秀介紹新品。勞工局長陳瑞嘉說，企業重視ＥＳＧ與企業社會責任，從採購庇護工場產品或企業贈禮開始，就是最直接方式。

鼓勵婚育⋯北市首創月子加菜金 每胎3萬

為鼓勵婚育家庭，台北市長蔣萬安昨宣布全國首創「月子加菜金」等育兒新政，明年上路，加上生育獎勵金，市民生第一胎最多可領七萬元，還有擴大凍卵補助適用對象、新生兒免費電子臨托券、新手家庭門診等多項新政，並規畫婚育住宅稅賦減免；民進黨市長參選人沈伯洋則推出親子同行卡等政策。

綠議員喊北市普發現金加碼2萬 藍擋下

賴清德總統宣布全民普發一萬元，台北市長蔣萬安喊話應發二萬元，北市綠營議員反制，提案要求北市府加碼普發二萬元，昨排審第一關就被藍營擋下。蔣萬安回應，中央以超徵稅收普發現金，北市要動用「老本」歲計賸餘，「我們是沒有條件的」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。