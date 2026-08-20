加速都市更新 李四川提5新政

新北老屋多，都更成選戰交鋒議題。民進黨市長參選人蘇巧慧主張成立都更局，強調「交給對的團隊，才有機會加速實現」。國民黨李四川昨發表「都更五夠力」政策，他說，都更不是層級問題，關鍵在速度，成立府級「都更推動委員會」，市長當召集人，統籌城鄉、工務、交通、捷運、地政業務，可簡化審議時間。

李四川說，當更新速度跟不上城市需求，出現老屋困老人現象，還有地震、極端天氣、都市熱島等挑戰，侯市長任內推都更三箭打下基礎，他將延續成果並往前一步，市府從「審都更」變成「幫都更」，主動協助、排除障礙、加速推動，參考日本等城市經驗，建立防洪韌性措施，將滯洪、防洪及防災設施納入都更與獎勵機制。

以地易地、媒合加速也是李四川都更政見亮點。李表示，將建立「都更容積調派平台」，整合基地預審、容積調派及實施者媒合機制，符合面積五百平方公尺以上、所有權人百分百同意等條件，民眾主動提出申請，透過市府平台預審，再媒合實施者，透過容積調派機制，讓小面積、不易重建基地不再因條件受限而停滯，容積移出後捐贈給市府的土地，轉化為防災、滯洪設施、公園綠地、停車場，創造多贏。

李四川昨也受邀出席中華民國三三企業交流會演講，對企業領袖談城市藍圖，要以推動輝達進駐北士科、解決台北大巨蛋卡關等經驗，鬆綁法規限制、加快行政效率，讓政府更勇於任事。

對於李四川都更政見，蘇巧慧說，她想成立都更局目標是提升政府效能，讓審議程序簡政便民，以大車站為中心推大面積整體更新，保有新面貌，又能留住歷史記憶。

蘇巧慧昨也成立長照產業後援會，蘇說，新北逾八十二萬長者，她當市長除推動長輩福利、提高長照量能與補助，更要成為照顧者的照顧者。

蘇的長照政見包括，最高五萬元假牙補助、敬老卡點數提升至每月一千點，入住住宿式長照機構補助提高至每年廿四萬元，增加夜間緊急住宿量能等。