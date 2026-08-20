聽新聞
0:00 / 0:00

加速都市更新 李四川提5新政

聯合報／ 記者林媛玲黃子騰／新北報導

新北老屋多，都更成選戰交鋒議題。民進黨市長參選人蘇巧慧主張成立都更局，強調「交給對的團隊，才有機會加速實現」。國民黨李四川昨發表「都更五夠力」政策，他說，都更不是層級問題，關鍵在速度，成立府級「都更推動委員會」，市長當召集人，統籌城鄉、工務、交通、捷運、地政業務，可簡化審議時間。

李四川說，當更新速度跟不上城市需求，出現老屋困老人現象，還有地震、極端天氣、都市熱島等挑戰，侯市長任內推都更三箭打下基礎，他將延續成果並往前一步，市府從「審都更」變成「幫都更」，主動協助、排除障礙、加速推動，參考日本等城市經驗，建立防洪韌性措施，將滯洪、防洪及防災設施納入都更與獎勵機制。

以地易地、媒合加速也是李四川都更政見亮點。李表示，將建立「都更容積調派平台」，整合基地預審、容積調派及實施者媒合機制，符合面積五百平方公尺以上、所有權人百分百同意等條件，民眾主動提出申請，透過市府平台預審，再媒合實施者，透過容積調派機制，讓小面積、不易重建基地不再因條件受限而停滯，容積移出後捐贈給市府的土地，轉化為防災、滯洪設施、公園綠地、停車場，創造多贏。

李四川昨也受邀出席中華民國三三企業交流會演講，對企業領袖談城市藍圖，要以推動輝達進駐北士科、解決台北大巨蛋卡關等經驗，鬆綁法規限制、加快行政效率，讓政府更勇於任事。

對於李四川都更政見，蘇巧慧說，她想成立都更局目標是提升政府效能，讓審議程序簡政便民，以大車站為中心推大面積整體更新，保有新面貌，又能留住歷史記憶。

蘇巧慧昨也成立長照產業後援會，蘇說，新北逾八十二萬長者，她當市長除推動長輩福利、提高長照量能與補助，更要成為照顧者的照顧者。

蘇的長照政見包括，最高五萬元假牙補助、敬老卡點數提升至每月一千點，入住住宿式長照機構補助提高至每年廿四萬元，增加夜間緊急住宿量能等。

李四川 都市更新 都更

延伸閱讀

成立長照產業後援會 蘇巧慧：提高長照量能與補助 成為照顧者的照顧者

雙北藍白競合…蔣萬安承諾集體站台 李四川「一起顧」

今天年輕人是明天的老人 老盟攜NPO盤點超高齡台灣政策缺口

三鶯線通車引爆三峽房市 北大喊9字頭、舊市區迎首件都更案

相關新聞

新北庇護工場產品 吳怡霈暖心按讚

中秋節腳步接近，新北市勞工局昨辦「秋禮傳情－庇護相伴 幸福相隨」庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚，庇護員工換上整齊服裝、拿禮盒走秀介紹新品。勞工局長陳瑞嘉說，企業重視ＥＳＧ與企業社會責任，從採購庇護工場產品或企業贈禮開始，就是最直接方式。

鼓勵婚育 北市首創月子加菜金 每胎3萬

為鼓勵婚育家庭，台北市長蔣萬安昨宣布全國首創「月子加菜金」等育兒新政，明年上路，加上生育獎勵金，市民生第一胎最多可領七萬元，還有擴大凍卵補助適用對象、新生兒免費電子臨托券、新手家庭門診等多項新政，並規畫婚育住宅稅賦減免；民進黨市長參選人沈伯洋則推出親子同行卡等政策。

普發現金 綠議員喊北市加碼2萬 藍擋下

賴清德總統宣布全民普發一萬元，台北市長蔣萬安喊話應發二萬元，北市綠營議員反制，提案要求北市府加碼普發二萬元，昨排審第一關就被藍營擋下。蔣萬安回應，中央以超徵稅收普發現金，北市要動用「老本」歲計賸餘，「我們是沒有條件的」。

加速都市更新 李四川提5新政

新北老屋多，都更成選戰交鋒議題。民進黨市長參選人蘇巧慧主張成立都更局，強調「交給對的團隊，才有機會加速實現」。國民黨李四川昨發表「都更五夠力」政策，他說，都更不是層級問題，關鍵在速度，成立府級「都更推動委員會」，市長當召集人，統籌城鄉、工務、交通、捷運、地政業務，可簡化審議時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。