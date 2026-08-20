普發現金 綠議員喊北市加碼2萬 藍擋下

賴清德總統宣布全民普發一萬元，台北市長蔣萬安喊話應發二萬元，北市綠營議員反制，提案要求北市府加碼普發二萬元，昨排審第一關就被藍營擋下。蔣萬安回應，中央以超徵稅收普發現金，北市要動用「老本」歲計賸餘，「我們是沒有條件的」。

民進黨提案說明，因應中央推動全民共享經濟成果政策，並具體響應蔣萬安「普發一萬元不夠，應發兩萬元」主張，建請北市府「還稅於民」、照顧市民生活，妥善運用累計歲計賸餘，加碼普發現金每位市民二萬元，落實蔣的公開主張，並強化市民生活與消費韌性。

提案議員洪健益會前指出，要「協尋」藍營議員一起來支持蔣萬安市長。但宣讀議案時，國民黨議員秦慧珠表示「有意見」，議長戴錫欽隨即裁示「暫擱」。洪健益事後回應「尊重」。

秦慧珠表示，北市稅收沒有突然大增、超徵，且歲入歲出還短差，須用歲計賸餘弭平，不像中央有豐富的稅收跟財源。她也說，上次普發一萬元時，民進黨團提案市府普發二萬一千元，市府已說明不支持的理由，如今舊案重炒還少一千元，不知道是什麼意思；且蔣萬安今天將赴議會專案報告，就聽聽蔣的說法。

國民黨北市議會黨團書記長徐弘庭表示，上次中央普發現金一萬元時，藍綠黨團都有提案，但研議後財政局已完整說明，市民也清楚。這次普發現金是因證交稅爆增，但北市並沒有單一稅基爆增的情況，到底哪一部分的財源可以支出這二萬元？他說，民進黨提案稱「還稅於民」，但稅有中央稅、地方稅，二萬元要從哪裡來？編成常態性預算也應更清楚說明財源。