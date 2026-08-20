聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵婚育 北市首創月子加菜金 每胎3萬

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安昨天宣布「月子加菜金」等九項育兒利多政策，盼減輕婚育家庭負擔。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安昨天宣布「月子加菜金」等九項育兒利多政策，盼減輕婚育家庭負擔。記者胡經周／攝影

為鼓勵婚育家庭，台北市蔣萬安昨宣布全國首創「月子加菜金」等育兒新政，明年上路，加上生育獎勵金，市民生第一胎最多可領七萬元，還有擴大凍卵補助適用對象、新生兒免費電子臨托券、新手家庭門診等多項新政，並規畫婚育住宅稅賦減免；民進黨市長參選人沈伯洋則推出親子同行卡等政策。

蔣萬安昨在文山親子館宣布九大育兒利多政策，率全國之先，明年推出「月子加菜金—產後膳食費補助」，不排富，每胎補助三萬元，預計一萬一千名產婦受惠。

下月起推出全國首創的新生兒八小時免費電子臨托券，北市民家有今年出生、六個月以上未滿一歲新生兒均可申請，並可彈性使用到幼兒滿兩歲前。

十月起開辦新手家庭特別門診，整合小兒科醫師、護理師、社工師及營養師等聯合門診，不只關注嬰幼兒生長發育，也將家長心理健康及親職教養納入評估，每次門診時間最長六十分鐘。

「好孕2U專車」PLUS補助提高、使用期限延長，十月起實施，估一萬兩千名產婦受惠；醫療性凍卵補助明年起擴大。

蔣萬安同時宣布加碼私幼補助並放寬申請門檻，縮小公、私立幼兒園學費差距；另推動婚育住宅稅賦減免政策，以地價稅及房屋稅減至零元為目標。

「幸福育兒一萬戶，小學就讀安心住」導入社宅百分之廿婚育專屬配額後，可提供一萬戶社宅供結婚兩年內或育有未成年子女家庭承租，育兒家庭續租社宅放寬條件不再以所屬或分發學區學校為限，避免因搬家影響子女就學。

沈伯洋表示，中央提出不少鼓勵生育的政策，北市府加碼很好，但對小孩照顧與生養一樣重要，目前面臨到問題包含通學廊道、營養午餐品質、育兒、霸凌等，因此他推出家長版一九九九、家庭教育中心、親子同行卡等政策，孩子十八歲前都能得到完整照顧，無論幼兒出生到養育、青年、中年轉職等，都是他要照顧的對象。

北市 蔣萬安 凍卵 育兒

延伸閱讀

育兒9大利多！蔣萬安宣布首創「月子加菜金」每胎3萬等多新政

屏東人口下滑…議員拋6歲以下幼兒健保費全額補助 讓爸媽敢生、養得起

幼照法第7條保留協商 家長、幼教團體籲速重啟「讓補助跟著孩子走」

失業家庭開學有解！雙部會發放最高近5萬元補助

相關新聞

新北庇護工場產品 吳怡霈暖心按讚

中秋節腳步接近，新北市勞工局昨辦「秋禮傳情－庇護相伴 幸福相隨」庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚，庇護員工換上整齊服裝、拿禮盒走秀介紹新品。勞工局長陳瑞嘉說，企業重視ＥＳＧ與企業社會責任，從採購庇護工場產品或企業贈禮開始，就是最直接方式。

鼓勵婚育 北市首創月子加菜金 每胎3萬

為鼓勵婚育家庭，台北市長蔣萬安昨宣布全國首創「月子加菜金」等育兒新政，明年上路，加上生育獎勵金，市民生第一胎最多可領七萬元，還有擴大凍卵補助適用對象、新生兒免費電子臨托券、新手家庭門診等多項新政，並規畫婚育住宅稅賦減免；民進黨市長參選人沈伯洋則推出親子同行卡等政策。

普發現金 綠議員喊北市加碼2萬 藍擋下

賴清德總統宣布全民普發一萬元，台北市長蔣萬安喊話應發二萬元，北市綠營議員反制，提案要求北市府加碼普發二萬元，昨排審第一關就被藍營擋下。蔣萬安回應，中央以超徵稅收普發現金，北市要動用「老本」歲計賸餘，「我們是沒有條件的」。

加速都市更新 李四川提5新政

新北老屋多，都更成選戰交鋒議題。民進黨市長參選人蘇巧慧主張成立都更局，強調「交給對的團隊，才有機會加速實現」。國民黨李四川昨發表「都更五夠力」政策，他說，都更不是層級問題，關鍵在速度，成立府級「都更推動委員會」，市長當召集人，統籌城鄉、工務、交通、捷運、地政業務，可簡化審議時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。