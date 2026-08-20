鼓勵婚育 北市首創月子加菜金 每胎3萬

為鼓勵婚育家庭，台北市長蔣萬安昨宣布全國首創「月子加菜金」等育兒新政，明年上路，加上生育獎勵金，市民生第一胎最多可領七萬元，還有擴大凍卵補助適用對象、新生兒免費電子臨托券、新手家庭門診等多項新政，並規畫婚育住宅稅賦減免；民進黨市長參選人沈伯洋則推出親子同行卡等政策。

蔣萬安昨在文山親子館宣布九大育兒利多政策，率全國之先，明年推出「月子加菜金—產後膳食費補助」，不排富，每胎補助三萬元，預計一萬一千名產婦受惠。

下月起推出全國首創的新生兒八小時免費電子臨托券，北市民家有今年出生、六個月以上未滿一歲新生兒均可申請，並可彈性使用到幼兒滿兩歲前。

十月起開辦新手家庭特別門診，整合小兒科醫師、護理師、社工師及營養師等聯合門診，不只關注嬰幼兒生長發育，也將家長心理健康及親職教養納入評估，每次門診時間最長六十分鐘。

「好孕2U專車」PLUS補助提高、使用期限延長，十月起實施，估一萬兩千名產婦受惠；醫療性凍卵補助明年起擴大。

蔣萬安同時宣布加碼私幼補助並放寬申請門檻，縮小公、私立幼兒園學費差距；另推動婚育住宅稅賦減免政策，以地價稅及房屋稅減至零元為目標。

「幸福育兒一萬戶，小學就讀安心住」導入社宅百分之廿婚育專屬配額後，可提供一萬戶社宅供結婚兩年內或育有未成年子女家庭承租，育兒家庭續租社宅放寬條件不再以所屬或分發學區學校為限，避免因搬家影響子女就學。

沈伯洋表示，中央提出不少鼓勵生育的政策，北市府加碼很好，但對小孩照顧與生養一樣重要，目前面臨到問題包含通學廊道、營養午餐品質、育兒、霸凌等，因此他推出家長版一九九九、家庭教育中心、親子同行卡等政策，孩子十八歲前都能得到完整照顧，無論幼兒出生到養育、青年、中年轉職等，都是他要照顧的對象。