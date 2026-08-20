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新北庇護工場產品 吳怡霈暖心按讚

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市勞工局昨舉辦庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚，勞工局長陳瑞嘉（前左三）、代言人吳怡霈（前右三）與庇護員工及獲獎企業代表共同合影。記者張策／攝影
新北市勞工局昨舉辦庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚，勞工局長陳瑞嘉（前左三）、代言人吳怡霈（前右三）與庇護員工及獲獎企業代表共同合影。記者張策／攝影

中秋節腳步接近，新北市勞工局昨辦「秋禮傳情－庇護相伴 幸福相隨」庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚，庇護員工換上整齊服裝、拿禮盒走秀介紹新品。勞工局長陳瑞嘉說，企業重視ＥＳＧ與企業社會責任，從採購庇護工場產品或企業贈禮開始，就是最直接方式。

陳瑞嘉說，新北有廿三家庇護工場，提供近五百名庇護員工就業，規模約占全國近四分之一，雙北整體庇護就業數約占全國一半。庇護工場不只是讓身障者有工作，每名員工後面都有一個家庭，庇護員工進入職場，照顧人力也能投入勞動市場。

今年有十五家企業團體獲採購表揚，勞工局希望透過企業採購，帶動長期支持。陳瑞嘉直言，若有更多企業投入採購預算支持庇護工場，就能擴大市場需求。對大型企業而言，年度預算中的一小部分，卻能成為庇護工場、庇護員工及其家庭最有力的支持。

藝人吳怡霈第二年擔任新北庇護工場代言人，有人一看到她便開心喊「怡霈妳又來了」，讓她感受到溫暖。她說，支持庇護工場不必等中秋或其他節慶，最實際方法是去買、去用，她吃過多家庇護工場甜點、餅乾，也看過製作流程，從原物料、烘焙、篩選不良品到包裝都相當仔細，「有時我覺得已經過關了，他們反而覺得不行」，每個環節相當嚴謹，值得信賴。

庇護工場 吳怡霈 新北

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