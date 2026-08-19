汐止區橋東里樂齡共餐食堂開張 長輩享用媽媽味餐點

汐止區橋東里結合新福宮也正式開始加入共餐的行列，每個月舉辦一次，邀請長輩們走出來一起吃飯，由志工媽媽們端出拿手好菜，今(19)日共餐開張的第一天，菜色準備了花椰菜、紅蘿蔔蛋以及滷雞腿，讓長輩好開心。

今(19)日，橋東里樂齡共餐食堂開張了，攜手在地信仰中心新福宮正式加入社區共餐服務的行列，開張首日，志工媽媽們卯足全力端出拿手好菜，現場準備了營養豐富的花椰菜、香氣十足的紅蘿蔔蛋以及滷雞腿，色香味俱全的佳餚，讓長輩們讚不絕口，場面溫馨熱絡。

橋東里長陶威中表示，新福宮主辦、橋東里辦公處協辦，橋東里銀髮樂齡共餐正式開辦，因為隨著高齡化社會來臨，里內老年人口這十年來也一直在增加，算一下時機到了，里內65歲以上長者也到了一定的人口數，在規劃了2、3個月後，今天開始試辦一下共餐，邀請里內65歲以上的朋友齊聚一堂，享用志工媽媽們煮的家常媽媽味的餐點，每個月一次，每月第三個星期三共餐，歡迎里內長者踴躍參與，一起吃出健康與活力。

邀請社區銀髮好鄰居，一起來吃飯聊天，第一天開辦，就吸引不少長輩走出家門來參加，為了給長輩更衛生、專業的用餐體驗，橋東里辦公處特別準備了專業圍裙提供志工團隊穿。他們一大早七點就來洗菜切菜，還有用心烹煮，志工們全副武裝分工合作，有人專責掌勺料理美味，有人細心協助打菜，長輩自備餐盒來，不但鄰居間聊聊天情感交流，也能將現煮的美味便當帶回家享用，感受來自社區的滿滿關懷。