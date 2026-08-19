騎車停放不方便 汐止區康誥坑公園10月增腳踏車架

汐止區水源路上的康誥坑公園在大改造啟用後，成為附近居民遊憩的新去處，不過最近有民眾反應，騎腳踏車到公園玩卻沒有地方停放，所以今(19)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，決定在公園入口處前方空間設置腳踏車架，預計10月設置完成。

白雲里長陳俊地說，在公園入口處旁有一塊空地，因為一旁有2個社區，居住人口多，很多年輕人建議設置腳踏車停車場，目前Youbike有，腳踏車沒有，現在騎腳踏車回來，都不知道停在那裡。

新北市議員張錦豪表示，水源路二段康誥坑公園，因為附近很多年輕人反應希望能有腳踏車停車架，今天找市府交通局來會勘，但是因為設置自行車架要有一定的數量廠商才願意來施做，在討論後，目前先清點新北市一些比較舊需要汰換的，再加上康誥坑公園這裡新的停車架需求，一起報上去，才有到達施作數量，所以時程上必須要等到10月才能裝設完成，等到設置完成後，也鼓勵大家來使用，不管是運動還是附近居民來到公園或是騎腳踏車的民眾，有一個方便、更好的停車秩序，也鼓勵大家多多來運動。