48里勇奪240顆星 汐止區里環境認證破歷年紀錄

新北市115年「里環境認證」成績出爐，頒獎典禮上由新北市長侯友宜親自頒獎表揚，感謝里長帶領志義工的付出與努力，今年汐止區的成績是歷年來最好，48個里參加總共帶回了240顆星，汐止區也獲得新北市第一級第三名的好成績。

汐止區長林慶豐表示，今天非常開心陪著汐止的各個里長去參加里環境認證頒獎典禮，今年度共有48個里榮獲五星級認證，首先要感謝所有里長都非常的認真，帶領里內的環保志義工，把環境綠化、巷弄乾淨、公廁清新、低碳永續都做的很好，再次感謝所有志義工，能一起維護環境整潔，守護汐止美好的家園。

今年汐止區展現驚人凝聚力，表現為歷年來最佳，共有48個里熱烈參與認證評比，最終聯手帶回高達240顆星的榮耀肯定，更一舉抱回新北市團體獎第三名的佳績。里長們親自前往市府領獎，喜悅之情溢於言表。

長安里長楊清風說，今天和里長同仁們都非常的開心，到新莊去領取環境認證五星級的頒獎，也要特別感謝里內的志義工，大家長時間不辭辛勞的付出，讓里內生活環境變得越來越乾淨整潔。