淡水區公八公園再升級 5座體健設施打造全齡休閒空間

位於新北市淡水區的公八公園，原本就以淡水重要文化地標「淡水紅毛城」為設計意象，運用城垛造型打造無障礙坡道，串聯整座城堡遊戲區，將在地歷史文化巧妙融入遊戲空間，是一座兼具教育意涵與遊憩樂趣的特色共融遊戲場。然而，為了讓公園不僅是孩子們的遊樂天堂，也能成為長輩與成人的運動好去處，淡水區崁頂里長吳庭岳積極爭取增設5座體健設施，致力將公八公園打造成為真正的「全齡化」休閒空間，工程預計將於今年8月底前完工。

崁頂里長吳庭岳表示，許多里民與長輩朋友都有來反映，公八公園目前只有小朋友玩樂的設施，對於長者來說，比較缺乏適合日常運動、伸展及訓練的設備。因此里長爭取了5座體健設施，讓不僅小朋友可以在那邊玩耍，長輩來到公八公園也可以使用體健設施。希望讓大家都成為全齡化公園的一份子，每一個族群、每一個年齡層都能在這裡得到非常好的照顧。

根據規劃，本次公八公園將新設的5座體健設施包含「雙人推舉訓練器」、「扭腰踏步機」、「雙人肩膀推舉器」、「雙人漫步機」以及「腰背轉腰器」。設施種類豐富，能滿足民眾不同的肌肉伸展與活動需求，用心打造更好的公園環境。針對工程進度，吳庭岳里長進一步說明，增設體健設施的計畫其實在去年就已經會勘完成，但因為去年度的經費已經用罄，所以施作時程順延至今年來進行。目前已經排定施作，預計在8月底前這些體健設施就會完工。

隨著完工日期的臨近，吳庭岳里長也期盼未來設施啟用後，鄉親朋友們能多多善用公園的體健設備，養成日常運動的好習慣，讓身體越來越健康。公八公園的再升級，不僅完善了地方的公共設施，也將大幅提升在地居民的生活品質。