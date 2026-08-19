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金山路跑衣物東經印成西經 美麗錯誤添趣味

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山路跑活動衣物意外引發話題。圖／紅樹林有線電視提供
金山路跑活動衣物意外引發話題。圖／紅樹林有線電視提供

金山區8/29即將登場的美麗金山路跑竟秒變「國際賽事」？原來是活動衣物將東經誤印成西經，座標直接定位到美國聖地牙哥。發現錯誤後，金山區公所小編急致歉，幽默喊話「集合地點在金山磺港，可別跑去機場」。為了補救錯誤，廠商更是加緊重印，不過這件限量版的「烏龍戰袍」反倒有不少民眾認為超有紀念價值，直說一定要好好收藏。

金山區長劉昌松說，最近開始有報名成功的跑者收到路跑的衣物及物資袋。就有收到衣物的民眾反應衣服上印的金山座標，經度的部分，東經的E印成了西經的W，這個美麗的錯誤，第一時間公所官網發文致歉，也通知廠商在第一時間要改印正確座標，屆時報名成功的民眾都可以在活動現場拿到正確版的衣物一件。

有趣的是，在小編的致歉文中，查出印錯的座標就在美國聖地牙哥，除了致歉外，小編還特別呼籲集合地點是在金山磺港不是在機場，相當幽默。

金山區長劉昌松表示，這件印錯的活動衣物，意外引發話題，還有民眾表示超具有紀念意義一定要好好收藏。而金山區公所今年也期待透過加場10公里組的場次，讓每年都來參與路跑的民眾可以更深入的看見金山的美麗，還有豐富的金山在地美食補給站與特產陪伴報名成功的人，就是要辦理最有金山味的在地路跑，讓金山的山海美景，透過全民運動行銷推廣。

路跑 金山 座標

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