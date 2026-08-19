新北表揚特優里長首頒資深里長獎 肯定長年服務基層熱心貢獻

為感謝長期投入地方服務、協助推動市政工作的基層人員，新北市政府今天舉辦2026年特優里長、績優民政人員及資深里長表揚大會，市長侯友宜頒獎表揚傑出里長與民政局人員。今年首度增設「資深里長」獎項，表彰擔任滿6屆且年滿65歲、長年深耕地方的里長，向其多年守護社區、服務市民的付出致上敬意。

侯友宜表示，里長與民政局人員是市府與地方最重要的溝通橋梁，無論在社區照顧、鄰里服務、防災應變或政策推動等工作，始終站在第一線，協助整合地方需求、凝聚社區力量。新北市幅員廣大、人口眾多，許多市政工作的落實，都有賴基層夥伴長期投入與協力，才能讓市民有更即時、更貼近的服務。

侯友宜指出，今年特別增設「資深里長」表彰，肯定資深里長多年深耕基層、無私奉獻，彰顯市府對基層服務精神的重視與傳承，並打造全台唯一專屬獎座，以鍍金人形象徵里長長年「彎腰奉獻」的服務精神，懷抱透明水晶寓意「廉潔」與「服務」初心，鐫刻「懋績永續」四字，象徵里長們深耕地方、造福鄉里的卓著貢獻。

這次獲表揚資深里長共117位，且有10位同獲特優里長肯定。資深里長最高齡者為90歲的汐止區秀峰里長蘇樹木，從55歲起連任9屆，長年服務里民，更擔任秀峰國小志工35年，最廣為人知的事蹟是數十年如一日，每天早晨親自穿著志工背心在秀峰國小前路口擔任學童導護，守護學童交通安全，展現深植地方的服務熱忱，他抱持終身志工服務的信念，持續奉獻地方、服務社區。

服務年資最久也最資深者為板橋區華貴里林榮彩里長，自1986年8月起服務地方迄今已10屆40年，任內積極推動交通建設、環境美化及社區服務，協助里民申請社會救助、急難救助、中低收入補助等社會福利工作，里內設置15面彩畫牆面美化環境，每月並實施環保清潔日，率全體義工打掃街道，連續數年榮獲里環境認證評比「5星級認證」，深獲里民肯定與支持。

特優里長共表揚125位，最年長者為86歲三芝區後厝里長楊秀彥，積極推動關懷據點服務，透過健康講座、體適能活動及營養共餐，提升長者社會參與及生活品質；最年輕者為31歲樹林區三福里長張致遠，自2022年投入里政工作，結合自身環工專業推動社造與防災、低碳永續等工作，曾拿下水患自主防災社區「特殊貢獻獎」、教育部社區計畫成果競賽「銀獎」，翻轉里務，讓不到4000人的鄰里展現不同樣貌，贏得居民肯定，更使社區充滿凝聚力，並導入數位鄰里服務，就任才3年便展現青年參與地方治理的創新活力。

今天也頒發53位績優民政人員獎牌，無論來自民政局、殯葬處或各區公所，大家長年堅守崗位、專業投入，展現踏實細緻的服務能量，彰顯民政團隊長期奉獻與服務市民的成果。

民政局表示，里長與民政長句人員期站在第一線，是地方穩定運作的重要支柱。未來市府除持續透過表揚活動肯定基層人員的努力，也將持續強化地方服務支持系統，攜手打造更宜居、更有溫度的新北市。

31歲樹林區三福里長張致遠，自2022年投入里政工作，是本次最年輕特優里長獲獎人。記者王長鼎／攝影