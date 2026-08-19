北市府災防演習周五登場 同步發送CBS細胞廣播民眾勿驚慌

北市府8月21日8時至17時將舉行115年災害防救演習，在5處地點同步展開。北市府指出，演習期間將同步實施「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練，8月21日上午8時及10時，將分別於北市災害應變中心及國防醫學大學周邊發送CBS警訊，民眾可能收到演練訊息，請勿驚慌。

115年災害防救演習在北市災害應變中心、內湖區國防醫學大學、南港區南港高中、松山區松南營區及中山區榮星花園公園等5處場域同步展開，全面依「台北市災害演習規劃與評估指引（T-DEEP）」模式辦理，並落實行政院「五實原則」（實人、實地、實裝、實景、實作），強化跨機關聯防及複合災害應變能力。

北市府表示，部分演習場域將進行人員疏散避難及交通管制措施，請行經民眾配合引導人員指示通行；演習期間如造成不便，敬請市民朋友及往來旅客見諒。

北市政府指出，面對極端氣候與複合式災害的嚴峻挑戰，唯有透過高強度、趨向實戰的演練，全面驗證各單位防救災能力，落實中央與地方相互支援與合作策略，整合本市相關單位與民間救災資源，全力守護市民的生命財產安全。