展現新北在地特色與創新能量 「2026新北嚴選」百大獲獎名單出爐

兩年一度的「2026新北嚴選」特色商品徵選今年吸引超過500件作品參賽，報名件數突破歷年新高，競爭相當激烈！經「網路票選」及「專業評審」雙軌評選，共選出「百大嚴選」商品。新北市長侯友宜19日親自頒獎，肯定業者展現新北在地特色與創新能量，市府也將持續整合行銷資源，協助獲獎業者拓展市場，8月底前購買享「新北嚴選好禮優惠」，歡迎大家一起選購新北好商品。

新北市長侯友宜表示，新北市幅員廣大，29個行政區各具特色，匯聚多元產業與在地文化，市府每2年舉辦「新北嚴選」徵選活動，積極挖掘在地潛力品牌並導入行銷資源，將新北市的優質店家及特色商品推廣給大家。「2026新北嚴選」充分展現業者將地方特色與創意巧思融合的豐沛能量，無論是將坪林包種茶揉合出的茶餅乾、深坑著名的臭豆腐，或是結合三峽在地藍染工藝的質感設計，都呈現出以在地文化為核心、不斷創新突破的精神。

經發局表示，「2026新北嚴選」採「網路票選」與「專業評審」雙軌評選機制，結合「新北Vote」系統於7月10日至24日推出網路票選活動，由民眾上網票選支持喜愛的商品，並結合專業評審團評核；投票期間累計近17萬5千人次、投下近57萬5千票。另外，今(115)年特別邀請相關科系大專院校學生擔任「校園星探隊」評審，依據「校園星探隊」評選分數選出25項「明日之星獎」，從年輕世代視角挖掘兼具創意與市場潛力的新北品牌。

經發局補充，今年「新北嚴選」涵蓋烘焙甜點、風味好禮及文創生活3大類組，共選出特色商品獎30項、最佳人氣獎10項、明日之星獎25項及潛力獎35項，共百個獎項。得獎的商品各具特色，如深坑在地店家的「清蒸臭豆腐」於網路票選期間獲得逾2萬5千票支持，拿下最佳人氣獎；另外，同時獲選特色商品獎及最佳人氣獎的「虎爺筆」，將裁製神衣後的剩餘布料重新利用，結合刺繡及製筆工藝，讓傳統信仰文化融入日常生活，也展現循環利用的創意巧思；最後，受到學生喜愛的包括包裝特別的「月圓食光禮盒」、將新鮮果泥融入冰糕，做出可愛造型的「紅心芭樂冰糕」等。

「新北嚴選」不只是特色商品徵選，更是市府協助在地業者提升品牌能見度、拓展市場的重要平台。為讓更多民眾認識獲獎商品，市府推出「新北嚴選好禮優惠」活動，自即日起至8月底，民眾至指定店家消費即可享有專屬優惠，歡迎民眾踴躍支持新北在地好店、好味道。活動及優惠店家相關資訊詳見活動文宣；「2026新北嚴選」獲獎名單亦可至新北市政府經濟發展局網站查詢。