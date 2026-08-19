全國首創月子加菜金 蔣萬安：全方位支持婚育家庭

台北市政府持續完善婚育支持政策，台北市長蔣萬安19日宣布，再推出全國首創的「月子加菜金」，並且進一步整合醫療、產後照顧、托育、幼兒教育、稅制及居住等面向推出加碼政策，透過跨局處資源整合，延伸從備孕、生產、育兒到安居各階段的支持，減輕年輕世代婚育過程中的經濟與照顧壓力，全方位支持婚育家庭。

從懷孕、生產到產後復原，對媽媽的身體及家庭經濟都是一大考驗。蔣萬安宣布，台北市預計2027年推出全國首創「月子加菜金—產後膳食費補助」，每位產婦不排富，每胎補助3萬元，減輕產後調養及坐月子期間的經濟負擔。市府預估每年約有1.1萬名產婦受惠，希望透過更完整的產後支持，讓媽媽在生產後能獲得充分休養與照顧，也讓家庭在迎接新生命時多一分安心。

為支持女性生育自主並減輕經濟壓力，台北市將進一步擴大醫療性凍卵補助對象。未來補助範圍將擴及25至40歲、因疾病本身或治療可能影響生育能力的女性，例如良性卵巢腫瘤患者等，補助金額也將由最高3萬2,000元提高至7萬2,000元，包括療程補助從2萬元大幅提高至6萬元、4年保存費1萬2,000元，預計2027年1月實施，協助有需要的女性及早保存生育機會。

新手爸媽面對嬰幼兒成長、餵養、健康及教養等問題，經常需要完整且個別化的專業協助。市府將推出新手家庭特別門診，整合小兒科醫師、護理師、社工師及營養師等專業人員，以聯合門診方式提供家庭支持。服務不只關注嬰幼兒生長發育，也將家長心理健康及親職教養納入評估，每次門診時間最長可達60分鐘，並由市府提供相關補助，預計2026年10月開診，讓新手家庭遇到育兒問題時，有更專業、更充足的支持。

為便利孕產婦就醫及外出需求，台北市「好孕2U專車」也將再升級。補助額度由現行8,000點(元)提高至1萬點(元)，相當於增加約8趟次搭乘機會；使用期限則由產後半年延長至預產期後一年，新制預計今年10月實施，新申請者及有效期限內者皆適用，預估約1萬2,000名孕產婦受惠，讓媽媽從孕期到產後育兒階段，都能有更便利、安全的交通支持。

照顧嬰幼兒是一項長時間且高密度的工作，父母偶爾也需要喘息或處理臨時事務。台北市預計今年9月推出全國首創「新生兒8小時免費電子臨托券」，本市市民家中有今年出生且滿6個月以上未滿1歲之新生兒均可申請，並可彈性使用至幼兒滿2歲前。

為持續降低家庭幼兒教育支出，自115學年度起，針對設籍台北市且就讀本市私立幼兒園的5歲幼兒，每名幼兒每學期均額外增加5,000元，依家戶年所得不同，可領每學期7,543元至1萬7,543元，進一步縮小公、私立幼兒園學費差距。

針對2至4歲幼兒的「寶貝我愛你」私幼補助，市府也將調整現行排富標準。考量台北市許多雙薪家庭同時承擔房貸及育兒支出，規劃自115學年度起，由現行所得稅率20％的排富方式（參照115學年度綜合所得淨額為138萬元），改採「綜合所得淨額」計算，並放寬綜合所得淨額為180萬元以下之家庭均可受惠。

居住成本是許多年輕家庭決定婚育時的重要考量。台北市針對新婚及育兒家庭，提出婚育住宅地價稅及房屋稅減免政策方向，以地價稅及房屋稅減至0元為政策目標。待相關法制推動修改、條件完備後，台北市定積極落實，進一步降低婚育家庭居住成本。

台北市延續2024年推動之「幸福住宅」專案，導入社宅20％婚育專屬配額後，未來全市將可提供1萬戶居住資源給新婚2年內或育有未成年子女之家庭承租，全面強化青年成家與育兒的居住後盾。此外，為免除育兒家庭因搬遷影響子女就學，都發局推動「社會住宅續租學區放寬方案」，針對入住社宅之育兒家庭，放寬申請續租時的就學條件，不再以承租之社宅所屬或分發學區學校為限，落實子女成長環境穩定性與居住安定感，便利家長接送與照顧。

市府強調，「月子加菜金」與各項政策的升級，不只是單一補助的加碼，而是在既有政策基礎上，持續補強家庭在不同婚育階段所需要的支持。未來市府也將持續盤點市民需求、整合跨局處資源，讓有意願成家、生養孩子的市民，從備孕、生育、育兒、教育到居住，都能獲得實質協助，打造「安心生、放心養、好安居」的幸福台北。