新北幼兒教保員薪資常延遲發放 教育局允諾檢討

新北市公立幼兒園教保員長期面臨薪資發放時間不一的差別待遇，今新北市議員山田摩衣在議會質詢，要求教育局盡速研議改善。教育局長張明文承諾，立即檢討相關聘用規定，研議讓教保員比照正式教師於每月1日統一預領薪資。

新北市議員山田摩衣接獲教保員陳情，發現正式教師均為月初預領當月薪資，部分學校契約進用的教保員，卻出現「5月薪資到6月1日才入帳」的狀況，各校做法不一的現象，已影響第一線教保員士氣。

山田摩衣強調，同在校園第一線為孩子努力，發薪時間的不一致容易造成心理不平衡與不公平感，公部門應秉持一致性原則，給予教保員相同尊嚴與福利待遇。

此外，山田摩衣也為基層教保員反映培訓權益問題。她指出，8月10日至12日舉辦的新進教保人員研習活動中，市府有預算發放宣傳舒壓小物，但參與研習的新進教保員中午卻須自理午餐。

山田摩衣直言，教育局年度預算高達738億元，市府與其發放實用性存疑的文宣品，不如實質提供健康便當以展現對新進人員的貼心與照顧，自己會持續監督並捍衛幼教基層的勞動權益。

教育局長張明文表示，第一線教保人員非常辛苦，承諾會立刻檢討契約與相關規範，原則上朝向公部門制度一致化推動，只要法規無特殊限制，將統一於每月1日提前發放薪資。此外，也將通盤檢視研習活動經費，未來優先針對新進教保人員研習提供午餐，並在預算可行範圍內逐步擴大改善其他研習場次。