三鶯線持刀案民眾等14分鐘警才到 民代促建「一鍵通報」

新北捷運三鶯線16日起全時段試營運，首日即發生持刀事件新北市議員卓冠廷昨在議會質詢指出，事發後民眾等待14分鐘警方才抵達現場，捷運警三鶯分隊接獲通報後，更隔了11分鐘才通知三峽分局，質疑現行橫向聯繫機制耗費黃金時間；市府承諾改善，未來行控中心遇緊急治安事件，將研議以「一鍵式專線電話」直接通報轄區分局支援。

卓冠廷表示，捷運警察隊目前雖已增至88人，但三鶯分隊僅配置17人，警力仍相當吃緊。此次持刀事件發生後，最終是由現場熱心民眾先行制服嫌犯，警方約14分鐘後才趕抵，他肯定基層警力辛苦，但質疑捷運警三鶯分隊值班人員接獲通報後，為何過了11分鐘才通知三峽分局。

警察局長方仰寧坦言，當時值班人員急於調度線上警力，因此遺漏與轄區分局及勤務指揮中心聯繫。卓冠廷認為，捷運站發生治安事件後，最終仍需轄區分局支援，若通報層層轉達，恐白白浪費處置時間，建議建立更直接的聯繫機制。

市府也承諾檢討，未來行控中心接獲緊急狀況後，應跳過繁瑣通報層級，利用「一鍵式專線電話」直接通知轄區分局支援，縮短警方反應時間，做到「通報快、反應快、處置快」。

除治安問題，三鶯線進入全時段試營運後，沿線噪音也再度受到關注。卓冠廷指出，試營運首日運量達2萬4000人次，但有沿線居民反映凌晨仍聽見列車行駛聲。捷運局長李政安說明，當天為國華站收班後進行列車測試，屬特殊個案；卓則要求未來若有必要進行夜間測試，應盡可能選擇住戶較少路段，降低對居民影響。

針對沿線隔音改善，李政安則表示，第一階段學區防噪工程已完成，第二階段針對人口密集區的優化工程也已於8月13日開工，有信心在今年底前全數完成。卓冠廷則要求，9月開學後若校園周邊仍受列車噪音影響，市府應隨時補強隔音窗等設備。

卓冠廷也在質詢中追蹤鶯歌鳳鳴地區建設。他表示，鳳鳴公兒四公園改由市府公辦興建運動中心值得肯定，但目前全鶯歌僅有一座25公尺游泳池，既然市府將重新規畫，建議把符合國際標準的游泳池一併納入。

體育局長洪玉玲回應，目前正重新檢討建蔽率及容積率，將把國際標準游泳池、綜合球場等設施納入整體評估。