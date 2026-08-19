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庇護員工走秀推中秋好禮 吳怡霈二年代言大讚「真的好吃」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市勞工局長陳瑞嘉（右一）與庇護工場代言人吳怡霈（右二）走訪現場攤位，與庇護員工互動、了解各家特色產品。記者張策／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉（右一）與庇護工場代言人吳怡霈（右二）走訪現場攤位，與庇護員工互動、了解各家特色產品。記者張策／攝影

中秋節腳步接近，新北勞工局今舉辦「秋禮傳情－庇護相伴 幸福相隨」庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚記者會，現場由庇護員工換上整齊服裝、拿著各式禮盒走秀介紹新品，台下掌聲不斷。連續第2年擔任代言人的吳怡霈也到場與庇護員工互動，不時被熟識的員工熱情叫住合照，現場氣氛相當熱絡。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，目前新北共有23家庇護工場，提供近500名庇護員工就業，規模約占全國近四分之一，若加上台北市，雙北庇護就業人數約占全國一半。他說，庇護工場的意義不只是讓身障者有工作，「每一個庇護員工後面其實都代表一個家庭」，當庇護員工能進入職場，也有機會讓原本必須留在家中照顧的家人重新投入勞動市場。

陳瑞嘉指出，今年共有15家企業團體接受採購表揚，希望透過企業採購帶動更多長期支持。他表示，近年不少企業重視ESG與企業社會責任，但未必知道如何著手，其實從採購庇護工場產品、洗衣服務或企業贈禮開始，就是最直接的方式。

他也直言，如果更多大型企業每年固定撥出部分預算支持庇護工場，要讓整體庇護採購市場朝一年10億元發展「並不是那麼困難」。對大型企業來說可能只是年度預算中的一小部分，但對庇護工場、庇護員工及家庭來說，卻是非常實質的支持。

吳怡霈表示，今年是她第2年擔任新北市庇護工場代言人，和去年相比，這次和工場員工更熟悉。她透露，拍攝形象廣告時曾一起做糕點、到便利商店和庇護員工互動，甚至有人一看到她就開心喊「怡霈妳又來了」，讓她感受到庇護員工細膩、溫暖的一面。

她說，自己實際吃過多家庇護工場製作的甜點、餅乾，也進入工場看過製作流程，發現每個步驟都有明確SOP，從原物料、烘焙、篩選不良品到包裝都相當仔細，「有時候我覺得已經可以過關了，他們反而會覺得不行」，對產品細節的要求比外界想像中更嚴謹。

吳怡霈也提到，庇護工場提供的不只是中秋禮盒。她曾到庇護工場洗衣據點拍攝，看到衣物從清洗、整燙到包裝的完整流程，直呼成品「比我自己在家用掛燙機燙得還平」，也推薦有大量制服、工作服清洗需求的企業，可以考慮採用庇護工場服務。

她強調，支持庇護工場不必只等中秋節或其他節慶，最實際的方法就是「真的去買、真的去使用」。去年底她準備合作夥伴禮物時，也選擇庇護工場商品，希望大家不只因為公益而買，而是相信產品本身的品質。

活動現場，庇護員工輪番手捧各自製作的中秋禮盒走秀進場，一一向台下展示商品，沿途獲得賓客熱情歡呼及掌聲。到了尾聲，陳瑞嘉與吳怡霈也逐攤走訪庇護工場攤位，不時停下腳步與庇護員工聊天、互動，仔細了解各家特色商品及製作方式，吳怡霈更頻頻與熟識的員工打招呼，現場笑聲不斷、氣氛相當熱絡。

今年中秋禮盒包括愛不囉嗦手作體驗館庇護工場「秋好月圓禮盒」、樸樹咖啡樹林店「職人冷萃咖啡禮盒」、慈佑庇護工場「花現幸福木製禮盒」、慈育庇護工場「綜合精裝大禮盒」、喜憨兒庇護工場「剛好想你禮盒」、集賢庇護工場「桂花月饗禮盒」等，內容涵蓋月餅、咖啡、手工皂及甜點脆餅。

陳瑞嘉表示，新北庇護工場近年即使家數有所調整，整體營業額仍持續成長，幅度或許不像熱門科技產業般快速，但對庇護就業而言，每一點成長都很有意義，希望未來不只企業採購，更多一般民眾也能把支持庇護工場變成日常消費的一部分。

新北市勞工局今舉辦庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚記者會，勞工局長陳瑞嘉、代言人吳怡霈與庇護員工及獲獎企業代表共同合影。記者張策／攝影
新北市勞工局今舉辦庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚記者會，勞工局長陳瑞嘉、代言人吳怡霈與庇護員工及獲獎企業代表共同合影。記者張策／攝影

新北市庇護工場秋節推廣活動今登場，庇護員工手捧各式中秋禮盒輪番走秀進場，向現場賓客展示今年特色商品。記者張策／攝影
新北市庇護工場秋節推廣活動今登場，庇護員工手捧各式中秋禮盒輪番走秀進場，向現場賓客展示今年特色商品。記者張策／攝影

新北市勞工局今舉辦庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚記者會，勞工局長陳瑞嘉、代言人吳怡霈與庇護員工共同合影。記者張策／攝影
新北市勞工局今舉辦庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚記者會，勞工局長陳瑞嘉、代言人吳怡霈與庇護員工共同合影。記者張策／攝影

新北市勞工局長陳瑞嘉（左）與代言人吳怡霈（右）頒獎表揚支持庇護工場產品及服務採購的企業，感謝企業以實際行動支持身障者就業。記者張策／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉（左）與代言人吳怡霈（右）頒獎表揚支持庇護工場產品及服務採購的企業，感謝企業以實際行動支持身障者就業。記者張策／攝影

新北市勞工局長陳瑞嘉（左）與庇護工場代言人吳怡霈走訪現場攤位，與庇護員工互動、了解各家特色產品。記者張策／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉（左）與庇護工場代言人吳怡霈走訪現場攤位，與庇護員工互動、了解各家特色產品。記者張策／攝影

吳怡霈 中秋 中秋節 新北 勞工局

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