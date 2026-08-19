「2026新北嚴選」百大獲獎名單出爐 8月底前享優惠

兩年一度的新北嚴選特色商品今年吸引超過500件作品參賽，經「網路票選」及「專業評審」雙軌評選，共選出「百大嚴選」商品。市長侯友宜今天頒獎肯定業者展現在地特色與創新能量，民眾8月底前購買可享好禮優惠。

侯友宜表示，新北市幅員廣大，29個行政區各具特色，匯聚多元產業與在地文化，市府每2年舉辦「新北嚴選」徵選活動，積極挖掘在地潛力品牌並導入行銷資源，將新北市的優質店家及特色商品推廣給大家。

「2026新北嚴選」充分展現業者將地方特色與創意巧思融合的豐沛能量，無論是將坪林包種茶揉合出的茶餅乾、深坑著名的臭豆腐，或是結合三峽在地藍染工藝的質感設計，都呈現出以在地文化為核心、不斷創新突破的精神。

經發局指出，「2026新北嚴選」投票期間累計近17萬5千人次、投下57萬5千票，今年且邀請相關科系大專院校學生擔任「校園星探隊」評審，選出25項「明日之星獎」，從年輕世代視角挖掘兼具創意與市場潛力的新北品牌，共選出特色商品獎30項、最佳人氣獎10項、明日之星獎25項及潛力獎35項。

得獎商品各具特色，如深坑「清蒸臭豆腐」於網路票選期間獲得逾2萬5千票支持，拿下最佳人氣獎；同時獲選特色商品獎及最佳人氣獎的「虎爺筆」，將裁製神衣後的剩餘布料重新利用，結合刺繡及製筆工藝，讓傳統信仰文化融入日常生活，也展現循環利用的創意巧思；受到學生喜愛的包括「月圓食光禮盒」、將新鮮果泥融入冰糕，做出可愛造型的「紅心芭樂冰糕」等。

「新北嚴選」不只是特色商品徵選，更是市府協助在地業者提升品牌能見度、拓展市場的重要平台。為讓更多民眾認識獲獎商品，市府推出「新北嚴選好禮優惠」活動，自即日起至8月底，民眾至指定店家消費即可享有專屬優惠，歡迎民眾踴躍支持新北在地好店、好味道。活動及優惠店家相關資訊詳見活動文宣；「2026新北嚴選」獲獎名單亦可至新北市政府經濟發展局網站查詢。

鐵木亞沙工作室「原住民立體圖騰茶杯」以泰雅族圖騰為靈感，融合傳統文化與現代陶瓷設計，手工呈現鮮明色彩與立體線條，獲選「文創生活潛力獎」，展現文化創意融入生活的魅力。圖／新北市經發局提供

「豆腐米樂」以本地米製作，推出起司、海苔、巧克力３種口味，堅持無添加人工色素及香料不含防腐劑，且奶素可食，兼具多元風味與安心食用特色，榮獲「風味好禮潛力獎」。圖／新北市經發局提供

新北市長侯友宜今天頒獎表揚獲得「百大嚴選」商品的業者，肯定展現新北特色與創新能量。圖／新北市經發局提供