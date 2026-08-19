快訊

國民黨中常會移師彰化…縣長王惠美未出席 臉書吐露「未積極輔選」原因

金融時報：伊朗可能攻擊「歐洲2國」報復川普 嗆來比誰更瘋狂

之前從未跟趙建銘過情人節…陳幸妤：非常開心今天收到這麼多禮物

聽新聞
0:00 / 0:00

「2026新北嚴選」百大獲獎名單出爐 8月底前享優惠

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
市長侯友宜（右）今天頒獎表揚「新北嚴選特色商品」，獲獎業者開心向市長介紹特色商品與創新亮點。圖／新北市經發局提供　
市長侯友宜（右）今天頒獎表揚「新北嚴選特色商品」，獲獎業者開心向市長介紹特色商品與創新亮點。圖／新北市經發局提供　

兩年一度的新北嚴選特色商品今年吸引超過500件作品參賽，經「網路票選」及「專業評審」雙軌評選，共選出「百大嚴選」商品。市長侯友宜今天頒獎肯定業者展現在地特色與創新能量，民眾8月底前購買可享好禮優惠。

侯友宜表示，新北市幅員廣大，29個行政區各具特色，匯聚多元產業與在地文化，市府每2年舉辦「新北嚴選」徵選活動，積極挖掘在地潛力品牌並導入行銷資源，將新北市的優質店家及特色商品推廣給大家。

「2026新北嚴選」充分展現業者將地方特色與創意巧思融合的豐沛能量，無論是將坪林包種茶揉合出的茶餅乾、深坑著名的臭豆腐，或是結合三峽在地藍染工藝的質感設計，都呈現出以在地文化為核心、不斷創新突破的精神。

經發局指出，「2026新北嚴選」投票期間累計近17萬5千人次、投下57萬5千票，今年且邀請相關科系大專院校學生擔任「校園星探隊」評審，選出25項「明日之星獎」，從年輕世代視角挖掘兼具創意與市場潛力的新北品牌，共選出特色商品獎30項、最佳人氣獎10項、明日之星獎25項及潛力獎35項。

得獎商品各具特色，如深坑「清蒸臭豆腐」於網路票選期間獲得逾2萬5千票支持，拿下最佳人氣獎；同時獲選特色商品獎及最佳人氣獎的「虎爺筆」，將裁製神衣後的剩餘布料重新利用，結合刺繡及製筆工藝，讓傳統信仰文化融入日常生活，也展現循環利用的創意巧思；受到學生喜愛的包括「月圓食光禮盒」、將新鮮果泥融入冰糕，做出可愛造型的「紅心芭樂冰糕」等。

「新北嚴選」不只是特色商品徵選，更是市府協助在地業者提升品牌能見度、拓展市場的重要平台。為讓更多民眾認識獲獎商品，市府推出「新北嚴選好禮優惠」活動，自即日起至8月底，民眾至指定店家消費即可享有專屬優惠，歡迎民眾踴躍支持新北在地好店、好味道。活動及優惠店家相關資訊詳見活動文宣；「2026新北嚴選」獲獎名單亦可至新北市政府經濟發展局網站查詢。

鐵木亞沙工作室「原住民立體圖騰茶杯」以泰雅族圖騰為靈感，融合傳統文化與現代陶瓷設計，手工呈現鮮明色彩與立體線條，獲選「文創生活潛力獎」，展現文化創意融入生活的魅力。圖／新北市經發局提供
鐵木亞沙工作室「原住民立體圖騰茶杯」以泰雅族圖騰為靈感，融合傳統文化與現代陶瓷設計，手工呈現鮮明色彩與立體線條，獲選「文創生活潛力獎」，展現文化創意融入生活的魅力。圖／新北市經發局提供

「豆腐米樂」以本地米製作，推出起司、海苔、巧克力３種口味，堅持無添加人工色素及香料不含防腐劑，且奶素可食，兼具多元風味與安心食用特色，榮獲「風味好禮潛力獎」。圖／新北市經發局提供
「豆腐米樂」以本地米製作，推出起司、海苔、巧克力３種口味，堅持無添加人工色素及香料不含防腐劑，且奶素可食，兼具多元風味與安心食用特色，榮獲「風味好禮潛力獎」。圖／新北市經發局提供

新北市長侯友宜今天頒獎表揚獲得「百大嚴選」商品的業者，肯定展現新北特色與創新能量。圖／新北市經發局提供　
新北市長侯友宜今天頒獎表揚獲得「百大嚴選」商品的業者，肯定展現新北特色與創新能量。圖／新北市經發局提供　

「南瓜馬車蛋黃酥」選用在地南瓜、鹹鴨蛋黃與牛奶餡，結合層層酥皮與迷你南瓜造型，創新呈現傳統糕餅風味，兼具細膩口感與視覺巧思，榮獲「烘焙甜點潛力獎」。圖／新北市經發局提供
「南瓜馬車蛋黃酥」選用在地南瓜、鹹鴨蛋黃與牛奶餡，結合層層酥皮與迷你南瓜造型，創新呈現傳統糕餅風味，兼具細膩口感與視覺巧思，榮獲「烘焙甜點潛力獎」。圖／新北市經發局提供

新北 坪林 侯友宜 商品

延伸閱讀

台灣蟬聯亞洲最佳展覽目的地 台北國際會議中心首獲國際永續獎項

瓦城首度聯名粉紅豬小妹！五大品牌齊上陣 逾5,000份限定好禮開抽

新北市里環境認證侯友宜表揚826名里長 連10年奪全國最乾淨城市

「2026大湖尊梨×樟之細路」香甜登場 縣長鍾東錦力挺在地產業

相關新聞

新北幼兒教保員薪資常延遲發放 教育局允諾檢討

新北市公立幼兒園教保員長期面臨薪資發放時間不一的差別待遇，今新北市議員山田摩衣在議會質詢，要求教育局盡速研議改善。教育局長張明文承諾，立即檢討相關聘用規定，研議讓教保員比照正式教師於每月1日統一預領薪資。

三鶯線持刀案民眾等14分鐘警才到 民代促建「一鍵通報」

新北捷運三鶯線16日起全時段試營運，首日即發生持刀事件新北市議員卓冠廷昨在議會質詢指出，事發後民眾等待14分鐘警方才抵達現場，捷運警三鶯分隊接獲通報後，更隔了11分鐘才通知三峽分局，質疑現行橫向聯繫機制耗費黃金時間；市府承諾改善，未來行控中心遇緊急治安事件，將研議以「一鍵式專線電話」直接通報轄區分局支援。

庇護員工走秀推中秋好禮 吳怡霈二年代言大讚「真的好吃」

中秋節腳步接近，新北市勞工局今舉辦「秋禮傳情－庇護相伴 幸福相隨」庇護工場秋節推廣暨企業採購表揚記者會，現場由庇護員工換上整齊服裝、拿著各式禮盒走秀介紹新品，台下掌聲不斷。連續第2年擔任代言人的吳怡霈也到場與庇護員工互動，不時被熟識的員工熱情叫住合照，現場氣氛相當熱絡。

「2026新北嚴選」百大獲獎名單出爐 8月底前享優惠

兩年一度的新北嚴選特色商品今年吸引超過500件作品參賽，經「網路票選」及「專業評審」雙軌評選，共選出「百大嚴選」商品。市長侯友宜今天頒獎肯定業者展現在地特色與創新能量，民眾8月底前購買可享好禮優惠。

消防公安申報趨嚴…拆除違規門扇北市納補助 申請限時1個月

北市老舊建物隨屋齡增長，老化修繕需求漸增。建管處公寓大廈共用部分維護修繕費用補助執行計畫，今年新增住家外開門扇與安全梯或特別安全梯迴轉半徑相交的門扇拆除項目補助，第一階段共34件申請案，第二階段9月1日開始受理至30日。

見證時代的人！從抄寫變掃描 許盈溱46年就做好收發公文這件事

在同一個職場待46年，是什麼樣滋味？對新北市社會局雇工許盈溱來說，就是把每天該做的事情做好。從民國69年5月1日，19歲踏進當時台北縣政府社會局，到今年8月底即將退休，46年來始終堅守在公文收發、登記的崗位，從人工登記一路做到今日以掃譯筆掃描來函及條碼，經手超過數百萬件公文，數十年如一日，展現職人精神。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。