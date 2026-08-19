消防公安申報趨嚴…拆除違規門扇北市納補助 申請限時1個月

北市老舊建物隨屋齡增長，老化修繕需求漸增。建管處公寓大廈共用部分維護修繕費用補助執行計畫，今年新增住家外開門扇與安全梯或特別安全梯迴轉半徑相交的門扇拆除項目補助，第一階段共34件申請案，第二階段9月1日開始受理至30日。

該計畫近3年申請案件有逐年增加的趨勢，建管處分析四項主因。一是市府逐年大幅提高預算並優化補助比例，有效增加申請誘因；再者老舊建物隨屋齡增長，設備老化修繕需求日益迫切；三是建管處持續宣導，管委會對補助制度的認知度提高；四為因應近年消防與公安申報等法規要求趨嚴，促使更多社區積極申請補助，減輕必要的修繕費用負擔。

建管處表示，為減輕老舊社區共用部分修繕的負擔，持續推動該計畫，並採兩階段方式受理申請。今年第一階段已於6月受理完畢，第二階段申請將於9月開放受理，對象為民國92年12月以前領得使用執照的建築物且已完成管理組織報備的社區，自去年11月1日以後完成修繕項目皆可提出申請，單一社區最高補助達138萬元。

補助範圍涵蓋公共消防滅火器材、公共通道溝渠設施、公共環境清潔衛生及其他經核定與公共安全或政策相關設施等之維護修繕；另為協助改善公共區域逃生動線障礙，今年也新增住家外開門扇與安全梯或特別安全梯迴轉半徑相交的門扇拆除項目補助。

建管處長虞積學提醒，同一社區每兩年限申請一次，籲請符合資格社區把握期限送件。