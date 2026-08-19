見證時代的人！從抄寫變掃描 許盈溱46年就做好收發公文這件事

在同一個職場待46年，是什麼樣滋味？對新北市社會局雇工許盈溱來說，就是把每天該做的事情做好。從民國69年5月1日，19歲踏進當時台北縣政府社會局，到今年8月底即將退休，46年來始終堅守在公文收發、登記的崗位，從人工登記一路做到今日以掃譯筆掃描來函及條碼，經手超過數百萬件公文，數十年如一日，展現職人精神。

許盈溱扮演「小螺絲釘」角色，卻是公務作業中相當重要的一環，她始終兢兢業業，讓同事相當感佩。

新北市社會局長李美珍昨天在局務會議中，表彰即將退休的許盈溱，致贈琉璃紀念品，並在琉璃上刻下「盈心奉獻、溱懷悠然」8個字，一方面感謝她46年來堅守崗位，為社會局做好每一份公文收發工作，也祝福她退休後過著悠然自在的生活。

許盈溱回憶，她竹林高中幼保科畢業，19歲那年進入台北縣政府社會科服務，當時縣長是邵恩新，社會科長是林豐正，第一份工作就是公文收發。46年來，歷經組織變革，社會科升格為社會局，也見證公文作業從人工走向資訊化、數位化，但她所負責的核心工作始終沒有改變，就是把每一份公函準確收文、登記完成，再發給主辦科室辦理。

除了公函，有時也會收到支票、匯票，這些屬於行政罰鍰，必須立即交給業務單位，以便核銷。最特殊的是收到糖果禮盒，原來是案家為感謝社會局的幫忙，但因未註明是什麼單位，還得一個個查問。網購時代來臨，有些同仁白天不在家，會寄到辦公室，偶而她會幫忙代收轉發，但堅持要同仁提前說，否則她以公務優先，會予以退貨。顯示她在專業之餘，也有所堅持。

許盈溱19歲進入公門，30歲結婚，與先生育有一子30多歲，在健身中心擔任顧問，她的另一半是公車駕駛，也在去年退休。工作之餘，她喜歡聽音樂，尤其古典音樂貝多芬的命運交響曲，總覺得命運也在向她敲門。46年的職人生涯即將畫下句點，她笑說，退休後第一件事就是「先出國度假」，讓自己好好放鬆；接著再想想學習手工藝，也希望投入志工服務。

前秘書室主任林妏燕表示，許盈溱長年站在第一線，是社會局為民服務的入口，從人工登記做到條碼掃描，她始終全力以赴，也提攜後進，無一刻鬆懈，讓全局的公文運作得以順暢，這份可貴的職人精神，非常值得同仁學習。

現任秘書室主任林映青說，69年是她剛出生的年代，盈溱姐卻已走過20個年頭，一生青春都獻給社會局，祝福她退而不休，擁有豐盈的第三人生。