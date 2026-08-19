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李多慧同框拍影片慘被網友出征 蔣萬安幫加油打氣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
味全龍隊韓籍啦啦隊李多慧（左）最近替「潮台北音樂節」活動拍攝城市宣傳影片，與台北市長蔣萬安（右）同框卻遭網友出征。取自宣傳影片畫面
味全龍隊韓籍啦啦隊李多慧（左）最近替「潮台北音樂節」活動拍攝城市宣傳影片，與台北市長蔣萬安（右）同框卻遭網友出征。取自宣傳影片畫面

味全龍隊韓籍啦啦隊李多慧最近替「潮台北音樂節」活動拍攝城市宣傳影片，與台北市長蔣萬安同框卻遭網友出征。蔣萬安今幫李多慧加油打氣，表示市府非常感謝李多慧，但這樣就要被出征，相信很多人並不會認同。

蔣萬安今天上午到文山親子館宣布育兒新政及加碼政策。對於與李多慧同框拍宣傳影片卻讓李遭網友出征，蔣說，大家都知道多慧來台灣這幾年、這段時間也做了非常多有意義的事情，也甚至把台灣當成她第二個家。同時她也做很多的公益，送相關的物資到偏鄉。

蔣說，所以這一次李單純受邀來協助台北市宣傳行銷「潮台北」的活動，市府非常地感謝，但這樣就要被出征，相信很多人並不會認同。那當然還是希望所有的好朋友能夠一起參與「潮台北」很多的音樂展演的活動。

另外，對於行政院長卓榮泰再度決定不副署在野提出的「未來帳戶」，蔣萬安也被問怎看立法院長韓國瑜說「執政權再大大不過憲法」？蔣說，韓院長說，到底是誰給行政院這樣的權力，可以無視立法院三讀通過的法律。所以他一樣，要再次問這個政府，到底還要傲慢到什麼時候？

蔣也說，特別未來帳戶是攸關我們的孩子未來的成長，為什麼這個政府竟然要透過這樣違憲的方式，來無視立法院三讀通過的法律？

李多慧 蔣萬安

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