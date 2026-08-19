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台北市美女議員七夕放閃公開「藏了很久的小秘密」 原來是他

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今天是七夕情人節，台北市議員柳采葳今在臉書發文，還貼上婚紗照。圖／取自柳采葳臉書
今天是七夕情人節，台北市議員柳采葳今在臉書發文，還貼上婚紗照。圖／取自柳采葳臉書

今天是七夕情人節，台北市議員柳采葳今在臉書發文指出，「今天是情人節，就公開一個藏了很久的小秘密」還貼上婚紗照，一度讓人以為他要公布「另一半」，結果是對選民「放閃」、嫁給選民。還祝福大家「不要遇到趙建銘這類的人」；網友則喊「國民老婆」。

柳采葳現身兼國民黨發言人，她說，每一次在搜尋「柳采葳」時，發現大家都對「柳采葳結婚沒」、「柳采葳男友」、「柳采葳老公」非常有興趣，「好啦，今天是情人節…..今天就公開一個藏了很久的小秘密」。

柳采葳還說，「我的確有一個很重要的另一伴」颳風下雨會去找他，炎炎夏日也想看他，半夜除了牛肉麵之外能處理的，也都希望可以幫他解決「我幾乎把時間都給了他」

柳采葳表示，要說嫁給選民真的很老套，但只想很浪漫的說「這世界這麼多人，多幸運我遇見你」還說「我的情人，中山大同，情人節快樂」網友發現不是她脫單，仍大讚臉書文結合時事哽，別出心裁的情人節；還誇柳采葳美到不行、國民老婆、「我也要當中山大同人」。

今天是七夕情人節，台北市議員柳采葳今在臉書發文，還貼上婚紗照。圖／取自柳采葳臉書
今天是七夕情人節，台北市議員柳采葳今在臉書發文，還貼上婚紗照。圖／取自柳采葳臉書

七夕 議員 台北市 柳采葳

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