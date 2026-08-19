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龜殼花躲進校園廁所避暑受困 動保處提醒山區如廁應注意

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
捕蛇經驗豐富的瑞芳動物之家站長王嚴緖，於生命教育課程中指導小學生使用蛇籠、蛇鋏技巧。圖／新北市動保處提供
捕蛇經驗豐富的瑞芳動物之家站長王嚴緖，於生命教育課程中指導小學生使用蛇籠、蛇鋏技巧。圖／新北市動保處提供

新北市瑞芳區某學校暑假期間出現1條龜殼花受困廁所內，動保處獲報立刻派員前往捕蛇，並提醒民眾夏季天氣炎熱，蛇類會尋找陰涼的地方躲避酷暑，使用山區公廁應特別當心，不可不慎。

這條龜殼花當時在施工中的廁所，被塑料警示帶與膠帶纏住無法脫身而受困，幸好暑假沒有學生在校園活動，不影響安全。

捕蛇經驗超過8年的瑞芳動物之家站長王嚴緖指出，他最常捕獲的蛇種就是龜殼花，尤其夏季為蛇類活動旺季，戶外氣溫常常高於30度，蛇類為了躲避高溫危害，就有很高的機會進入陰涼廁所。

靠近大自然山林周遭的學校，若要減少蛇類進入校園，放置廚餘與垃圾桶應加蓋且每日清除，避免提供老鼠食物，吸引蛇類捕食。

動保員潘虹姿則說，山區學校若設有生態池，青蛙也是蛇的食物來源，學校應教導學生，使用廁所應環視環境有無隱藏躲避酷暑的動物或昆蟲。廁所常較陰暗，龜殼花的顏色又屬暗褐色，常纏繞成一團像繩子般不動，不易第一時間發現。

新北市動保處表示，看到蛇類請勿驚慌，一般蛇類多半遭遇危險才會主動攻擊人類，可以遠距離觀察蛇的位置，即刻撥打動保處專線電話（02）2959-6353或向市府1999通報。若是偏遠地區學校，建議可採購蛇籠、蛇鋏備用，捕獲之後再通知動保處派員處理。

蛇類吞食老鼠之後，可見身軀某段明顯膨大。圖／新北市動保處提供
蛇類吞食老鼠之後，可見身軀某段明顯膨大。圖／新北市動保處提供

龜殼花習慣盤旋成一捆繩索狀，感受到危險才會主動攻擊人。圖／新北市動保處提供
龜殼花習慣盤旋成一捆繩索狀，感受到危險才會主動攻擊人。圖／新北市動保處提供

學校若有水生盆栽或生態池教學設施，就有可能因為青蛙引來蛇類風險。圖／新北市動保處提供
學校若有水生盆栽或生態池教學設施，就有可能因為青蛙引來蛇類風險。圖／新北市動保處提供

龜殼 廁所 校園

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