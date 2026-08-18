蔣萬安穿金獎設計師服裝亮相 頒台北時裝設計大賞金獎

台北市長蔣萬安下午穿著去年金獎設計師王季澧設計的服裝出席2026年台北時裝設計大賞，頒發30萬元獎金給設計師組金獎李紀鞍，頒獎設計師組銀獎謝佳翰、學生組金獎陳持允、學生組銀獎謝佳翰。

蔣萬安致詞表示「台北好時尚」已舉辦14屆，多年來持續發掘並培育台灣時裝界的新銳人才，透過競賽、展演及後續推廣，協助設計師累積品牌發展與市場經驗。市府為培育時尚人才，累計培育超過185位新銳設計師，不僅登上金馬、金鐘、金曲等典禮紅毯外，更有19位設計師前進紐約、巴黎、倫敦及上海等國際時裝週。讓更多有潛力的設計人才從這裡累積經驗、拓展舞台走向國際。

商業處表示，今年以「穿在城市裡 WEAR YOUR LIFE」為主題，集結10位新銳設計師、10位學生設計新秀，從城市生活與日常經驗汲取靈感，轉化為80套服裝作品；動態秀打破傳統T台方式，結合燈光、音樂及影像呈現。今年動態秀以精進的展示形式進行走秀，除了打破傳統以T台方式，結合燈光、音樂及影像打造具沉浸的劇場式呈現時尚展演外，邀請斯生代歌手申力安带來演唱。

台北市長蔣萬安（左）頒發30萬元獎金給台北時裝設計大賞設計師組金獎得主李紀鞍（中）。記者蘇健忠／攝影

2026「台北好時尚」台北TOP時裝設計大賞決賽動態秀暨頒獎典禮今天舉行，台北市長蔣萬安頒發30萬元獎金給設計師組金獎李紀鞍與銀獎謝佳翰、學生組金獎陳持允、學生組銀獎謝佳翰。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（左）頒發台北時裝設計大賞學生組銀獎給孫宸禕（中）。記者蘇健忠／攝影

台北市長蔣萬安（左）頒發台北時裝設計大賞學生組金獎給陳持允（前排中）。記者蘇健忠／攝影