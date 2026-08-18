新北漁人碼頭煙火陷煙霧 劉和然：規劃最佳觀景點

漁人碼頭日前施放煙火，卻遭批陷入煙霧中，國民黨議員陳偉杰建議設置景觀平台；新北市副市長劉和然表示，煙火施放雖靠天吃飯，但已就八里及淡水最佳河岸觀景區進行規劃。

新北市議會今天進行業務質詢，陳偉杰引新加坡的水舞設施為例表示，相較雪梨的港灣大橋、倫敦塔橋及舊金山金門大橋，淡江大橋雖成為國際新地標，但周邊觀光配套與賞景動線仍待升級。

他表示，漁人碼頭日前施放煙火，但美中不足的是有煙火陷入施放時的煙霧中，且因當地腹地不足、人車爭道，產生公安隱憂，他建議在「滬尾藝文休閒園區」前方水域規劃興建景觀平台，並規劃水舞表演，兼顧安全觀景、水域遊憩與地標行銷。

劉和然答詢表示，煙火施放有些靠天吃飯的缺點，所幸當地有八里及淡水兩地相當長的河岸，因此市府已展開規劃，嘗試找到最適當的觀景區。

另外，國民黨議員江怡臻也質疑中央減少社宅興建，如今可能大幅縮減至3萬戶，恐將嚴重衝擊市民居住權益。城鄉局長黃國峰表示，估計新北社宅數量恐將從興建5.2萬戶變成3.9萬戶，短少1.3萬戶。

劉和然表示，如果中央興建社宅目標變少，造成新北少1.3萬戶社宅，影響會很大；新北會跟中央持續溝通，希望能重新檢視政策，尤其針對已在規劃及啟動的案子，要讓它能持續進行。