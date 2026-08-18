新北綠生活音樂節9/12、13登場 辛曉琪等接力開唱

北市先前颱風來襲樹木修剪意外成為政治攻防議題，議員認為，市民對於自家付近樹木狀況非常關心，市府對於樹木都有紀錄，若能在既有資訊上更加精進，讓民眾若發現樹木遭修剪或移植，能上網看得到原因，減少資訊落差。市府表示，目前已在規畫將既有行道樹路燈資訊網功能精進，預計年底完成。

2026-08-18 17:30