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新北綠生活音樂節9/12、13登場 辛曉琪等接力開唱
2026新北市綠生活音樂節9月12、13日在新北市美術館戶外園區登場，邀歌手辛曉琪、陶晶瑩、蘇慧倫等及日本歌手一青窈等，以雙舞台串聯不同世代風格音樂魅力。
根據新北文化局今天發布新聞，音樂節打造GREENSTAGE及ROOT STAGE雙舞台，前者主軸華語經典女聲，集結辛曉琪、陶晶瑩、蘇慧倫、歌手李翊君、周蕙、江美琪與孫淑媚等實力唱將，9月12日特邀久未訪台的一青窈與歌迷見面。
ROOT STAGE聚焦原創音樂能量，透過音樂節樂團徵選活動，集結新生代創作樂團接力演出，另邀樂團甜約翰、日本新生代女子樂團Faulieu.壓軸，讓樂迷從華語經典一路聽到當代原創，感受不同世代與音樂風格交會。
文化局表示，音樂節今年首度移師新北美術館戶外園區，9月12日、13日下午2時30分到晚間9時30分舉行，集結藝術、市集與綠色生活元素，讓音樂節成為適合親子、好友共同參與的城市戶外體驗。
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