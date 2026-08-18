北市未滿3公噸載人吊車及塔吊速檢查 12/23起罰

台北市勞動檢查處今天說，「危險性機械及設備安全檢查規則」新制12月23日上路，未滿3公噸載人吊車及塔吊應速向代行檢查機構申請檢查，未獲合格證作業，至少罰新台幣5萬元。

勞檢處告訴中央社記者，新制納入安全檢查管理對象包括吊升荷重未滿3公噸並附掛搭乘設備供人員搭乘移動式起重機（載人吊車），及吊升荷重未滿3公噸塔吊。

台北市政府勞動局提醒業者，新制上路前盡快向代行檢查機構中華鍋爐協會辦理檢查，新制實施後如果事業單位以未取得檢查合格證列管機具作業，一經查獲將依職業安全衛生法開罰5萬元以上、300萬元以下罰鍰。

根據勞動部官網，重大違規致死，最高可罰450萬元，並得勒令停工。

荷重未滿3公噸塔吊部分，勞檢處說，約10年前就要求業者在工地架設機具後，須提送機具性能、製造商、使用年限等資料進行書審，勞檢處之後會到工地現場要求業者實際操作，確認荷重極限等性能，而北市這類業者家數不多，預計這部分新制上路會相對順暢無虞。

勞檢處表示，未滿3公噸載人吊車常應用於招牌安裝、外牆清洗或建物燈具裝設維修等臨時性、短期高空作業，作業人員被懸在數公尺、甚至10數公尺高空；如果搭乘設備未經技師簽認，或未確實檢點過捲預防、防脫落等安全裝置，加上起重機具本體傾斜、吊臂結構及固定桿件受力不均，可能引發重大職災。