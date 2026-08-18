新北三重就博會20日登場 中高齡勞工列徵才重點

新北市勞工局今天表示，將於8月20日在三重綜合體育館舉辦「就業博覽會」，釋出逾2000職缺。由於步入高齡社會，中高齡勞工也列入現場廠商徵才重點。

勞工局新聞稿指出，這次就業博覽會邀請包括精密機械、光電、資訊及餐飲等多家知名企業共襄盛舉，共有54家廠商設攤徵才，提供超過2000個職缺。

勞工局表示，由於步入高齡社會，中高齡勞工也列入現場廠商徵才重點。例如生技代工龍頭逢興生物科技，就規劃工作穩定的固定班廠務工程師與包裝員職缺，搭配技術津貼，協助中高齡勞工穩定續航。

勞工局表示，零售業的全聯與萊爾富也專為中高齡優化職場環境，導入放大字體收銀系統與防護減負輔具，規劃彈性排班制度，且時薪最高可達新台幣238元，落實友善就業。

勞工局長陳瑞嘉表示，面對少子化與高齡化的勞動力結構轉型，呼籲企業要珍視中高齡求職者擁有的溝通經驗與高穩定度，企業主應積極推動跨世代共融職場，參與勞工局推動的中高齡者友善職場認證，透過職務再設計、調整工作流，才能在缺工潮中，讓中高齡勞工的生產力完美發揮。