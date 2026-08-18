蔣萬安現身「台北好時尚」 盼讓世界看見優秀設計人才

「台北好時尚」TOP時裝設計大賞決賽今天登場，台北市長蔣萬安穿著設計師王季澧的服裝作品現身，表示超過185名設計師透過此舞台嶄露頭角，盼更多優秀人才被世界看見。

台北市商業處今天舉辦「台北好時尚」TOP時裝設計大賞決賽動態展演暨頒獎典禮，蔣萬安身著去年學生組金獎得主王季澧的作品登台。

蔣萬安致詞表示，「台北好時尚」已舉辦14屆，超過185位設計師透過這個平台嶄露頭角，站上紐約、倫敦、巴黎等國際時裝週。

蔣萬安說，北市府堅持每年舉辦此活動，盼讓年輕設計師展現自我、發揮創意，也可與產業串接，包括設計師、髮型師、彩妝師、攝影師及展演策劃等等，串聯產業鏈，讓更多優秀人才被世界看見。

商業處表示，今年以「穿在城市裡 WEAR YOURLIFE」為主題，集結10位新銳設計師、10位學生設計新秀，從城市生活與日常經驗汲取靈感，轉化為80套服裝作品；動態秀打破傳統T台方式，結合燈光、音樂及影像呈現。

根據商業處提供資料，今年設計師組金獎由李紀鞍以作品「祈安清醮」獲得殊榮，學生組金獎則由陳持允創作的「斯土斯情」獲獎。