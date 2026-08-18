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滑世代不受騙 淡水區竹圍高中學子用手機＋AI拍出防詐短片

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
學生們在「自己的防詐影片自己拍」的過程中，將防詐與識詐的觀念深植心中。圖／紅樹林有線電視提供
學生們在「自己的防詐影片自己拍」的過程中，將防詐與識詐的觀念深植心中。圖／紅樹林有線電視提供

新北市公用頻道活化運用委員會與紅樹林有線電視共同主辦「2026影像製作營：滑世代不受騙，AI時代的防詐手機影像創作營」，特別前進竹圍高中，帶領二十五名高中生透過智慧型手機與AI技術，將防範詐騙的觀念轉化為生動的影音創作。希望能培養青年學子的媒體識讀能力，並藉由影像創作落實民眾的媒體近用權，為公用頻道注入更年輕、多元的活力。

新北市公用頻道活化運用委員會祕書長薛宏基致詞時特別點出，面對AI技術快速發展的時代，科技帶來便利的同時也衍生出許多新型態的詐騙手法，因此，如何在這個資訊爆炸的環境中辨別真偽，已是青年學子步入社會前必須具備的關鍵能力。

紅樹林有線電視總經理楊明杰表示，這次營隊特別邀請具備豐富數位教學與陪伴經驗的林采霖講師，透過接地氣的真實案例引導學生融入情境。在講師的專業指導下，學生們分組發揮創意，運用AI工具輔助，實際企劃並剪輯出長度約一至一分半鐘的防詐騙短片。從劇本發想到鏡頭拍攝，學生們不僅培養了對影音創作的濃厚興趣，更在「自己的防詐影片自己拍」的過程中，將防詐與識詐的觀念深植心中。

此外，這群竹圍高中學生的心血結晶，未來將由系統台彙整剪輯成專屬節目，並於新北市第三頻道(CH3)公用頻道上正式播出。這不僅是拓展公用頻道使用族群的具體實踐，更是鼓勵年輕人善用媒體發聲的絕佳舞台。期盼透過這次的影像製作營能為這群準成年人建立堅實的防護網，未來無論是在專業訓練、各項競賽或是步入社會，都能將所學的影像製作與媒體識讀能力轉化為前進的力量，成為AI時代中具備批判思考能力的識詐高手。

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