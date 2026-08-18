淡水區崁頂水嗨嗨沁涼登場 夏日水樂園親子同樂

炎炎夏日，為了讓大小朋友盡情消暑放電，淡水區崁頂里在淡海國小操場盛大舉辦「2026崁頂水嗨嗨｜沁涼瘋水節」活動。崁頂里長吳庭岳表示，這兩天的活動特別打造了超歡樂的夏日水樂園，現場不僅有豐富的氣墊水上設施，還結合了環保知識闖關活動、餐車市集以及精彩的舞台表演，期盼能讓里民在炎熱的夏季有個清涼的好去處。活動兩天下來共吸引超過上千民眾熱情參與，為淡海新市鎮帶來超大規模的水上歡樂盛典。

為了照顧不同年齡層的需求，主辦單位用心規劃了多樣化的水上設施。其中，「椰林滑水道」限定六歲以上挑戰，而「霜淇淋滑梯」則專為六歲以下幼童設計，另外還有企鵝、鯨魚、章魚滑梯與雪人跳跳池等全齡開放設施，讓所有人都能安心暢玩。

活動現場充滿了歡聲笑語，許多家長帶著孩子前來朝聖。一位參與的民眾受訪時表示，這裡非常適合帶小孩子來玩，原本不知道活動規模會這麼大，一到現場看到眾多的遊樂設施感到相當驚訝。另一位帶著孩子同樂的家長也大讚活動辦得非常棒，直呼整體的規模與刺激程度都超乎原本的想像。而在場開心玩耍的小朋友也興奮地大喊好玩，並表示自己最喜歡裡面最長的滑水道。這次活動成功為居民帶來難忘的夏日回憶，讓大朋友、小朋友都玩得相當開心，廣受地方好評。