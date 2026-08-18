汐止觀天下月月抽MacBook 幸運兒申辦寬頻抱回大獎

為歡慶周年慶，觀天下有線電視公司推出「月月抽MacBook」活動，自7月至12月連續6個月舉辦抽獎，只要申辦寬頻網路，就有機會把MacBook帶回家。首波7月份抽獎日前已在攝影棚進行直播抽獎，幸運得主順利出爐並前往門市領取獎項，臉上洋溢著驚喜與喜悅。

幸運用戶表示，原本只是因為有網路需求申辦寬頻，沒想到竟然幸運抽中大獎，直呼相當驚喜，也肯定觀天下寬頻網路的使用品質，表示平時使用網路時訊號穩定、速度表現良好，這次又意外抽中MacBook，讓人更加感到幸運。

觀天下有線電視公司總經理黃清波親自將提貨券頒發給幸運得主，分享用戶中獎的喜悅。黃清波表示，公司自7月起至12月連續6個月推出「申辦寬頻月月抽MacBook」活動，感謝廣大用戶對觀天下網路服務的支持與肯定，也希望透過周年慶活動回饋用戶。

黃清波指出，接下來每個月都將持續進行抽獎，獎品以MacBook為主，只要符合活動資格、申辦寬頻網路，就有機會成為下一位幸運得主。近期有網路需求的民眾不妨把握機會，除了享有穩定的寬頻服務，還有機會抽中MacBook，下一位幸運兒，也許就是你。