自主防災意識 汐止區公所推家戶備防災背包、防災瓶

因應近期全球天災頻傳，從日本強震到颱風豪雨威脅，汐止區公所推廣每個家戶都能準備「緊急避難包」與輕巧的「防災瓶」，內含水壺、防爆口哨等六大必備物資，並且附上家庭防災卡，希望市民平時做好準備，防災有備無患！

汐止區長林慶豐表示，最近日本大地震，相信大家都相當震撼，所以也藉著這機會加強大家對防災的意識，在國家避難指引有提到緊急避難包，鼓勵家戶都能準備一個，大概30公升的容量，可以裝飲用水、食物、個人藥品、急救包、口罩及衛生用品、照明工具、雨衣、行動電源、換洗衣物，將一些必用的放進去，還有紙本證件影本及少量現金。

林慶豐提到，此外，也有一個很簡單版的防災瓶，裡面有6個東西，水壺、防爆口哨、LED 電燈、保暖鋁箔毯、一次性雨衣、壓縮毛巾，最主要也有一張家庭防災卡，可以登載一些聯絡資訊，以及家戶可能可以去的一些緊急集合地點，最後也有臨時收容所，汐止區26處的臨時收容所，這些相關資訊也都會公告在區公所網站上，期盼大家能夠一起落實防災意識，有備無患，在災害來臨時做好萬全準備。

汐止里長聯誼會長陳有諒說，現在天災很多，像是颱風、地震，城鎮韌性很重要，里長都已經有上過相關城鎮韌性課程，對於防災有一定的了解，而現在政府則是推動里民家裡也都能夠自己準備防災包，當遇到天災等情況時，都能用的到，里長會配合市政府跟公所做相關宣導，隨時隨地做好防災準備。

防災水壺『隨身帶、即時救』！體積小、輕便，放在辦公桌或車上，遇到突發狀況『一瓶抓了就走』，應付最關鍵的0到12小時，至於防災包是『放門口、保維生』，大約30公升，放在家裡玄關，維持撤離後1～3天的基礎生存所需。災害往往發生於無形，汐止區公所希望透過平日落實基本物資整備與資訊確認，才能在緊急時刻發揮關鍵防護作用，做到有備無患。