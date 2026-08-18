北市413萬候車亭蓋出「長草屋頂」？ 王欣儀爆：雨天還會滴鏽水

台北市議會下午工務部門質詢，議員王欣儀指出，台北市文山區木柵公園旁耗資413萬元打造的公共藝術候車亭，尚未啟用，但頂部植栽已經日漸稀疏枯黃，遭當地民眾狂酸「蓋到長草」，下雨天地面上有大片疑似生鏽水痕。都發局表示，驗收前會要求廠商改善。

該文山區木柵公園候車亭為都發局推動的公共藝術專案，作品以文山區山陵意象為主題，最終獲選方案是在「候車亭屋頂設置植栽」；王欣儀指出，在7月底地方社團有民眾嘲諷「候車亭也可以蓋到屋頂長草，也是一絕」，短短不到一個月，她實地勘查，發現屋頂植栽已明顯變得稀疏枯槁，可見後續存活與養護難度極高。

王欣儀也指出，該候車亭尚未啟用，近日幾場大雨過後，地面竟已出現大片疑似鏽水滴落的斑駁痕跡，她質疑候車亭最基本的功能就是遮陽避雨，如今下雨卻可能滴下鏽水弄髒民眾衣物，未來更恐加速地面與設施鏽蝕。

王欣儀表示，該案90%進度驗收，已於8月辦理並通過，但100%最終驗收尚未完成。她要求都發局，在今年10月完工前，應盡速「亡羊補牢」把材質、植栽及相關缺失一次檢視清楚，該改善就要求廠商在驗收前完成，不能驗收通過後，再拿2年保固當成修修補補的緩衝期。

都發局長簡瑟芳指出，感謝議員提醒，所提各項要求都會研議落實；針對該案將會審慎檢視藝術團隊所提出的維管計畫是否具體可行，若發現任何問題與缺失，會在最終驗收前要求廠商全數改善。