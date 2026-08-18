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職場霸凌新制上路新北接299件陳情 彭佳芸籲市府強化調查

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員彭佳芸今天質詢職場霸凌議題。記者葉德正／攝影
新北市議員彭佳芸今天質詢職場霸凌議題。記者葉德正／攝影

職場霸凌防治新制7月1日上路，新北市一個半月接獲陳情案件已達299件。新北市議員彭佳芸今天在議會質詢指出，新制施行，職場霸凌申訴案件可能持續增加，市府除加強宣導，也應確實掌握企業內部調查及後續處理情形，尤其針對企業最高負責人涉霸凌案件，更應建立完善的外部調查機制，避免申訴制度流於形式。

彭佳芸指出，新制上路後，企業及勞工對職場霸凌防治的關注度明顯提高，近期勞工局辦理調查人員教育訓練也很快額滿，顯示企業對相關制度及調查人才有高度需求，市府應持續增加場次，讓企業真正了解什麼是職場霸凌，以及接獲申訴後應如何處理。

彭佳芸也認為，隨著新制上路，申訴案件可能比過去更多，市府應持續累積資料，才能掌握職場霸凌實際發生情況。

勞工局長陳瑞嘉表示，7月1日至今新北市共接獲299件相關陳情，初期案件較多，可能與新法剛上路有關，勞工及企業對新制度的關注提高，後續會持續觀察案件變化及產業分布。

陳瑞嘉說，299件涉及事業單位最高負責人的案件共有50件，依新制規定由勞工局受理，其餘249件則請企業先行進行內部調查，勞工局後續也會檢查，掌握企業是否依規定處理。

彭佳芸指出，新制上路後最大的問題之一，就是企業對於「什麼情況才算職場霸凌」仍可能存在認知落差，正常的工作要求、績效管理與職場霸凌之間存在界線，若完全以條件逐項勾選判斷，可能無法反映勞工長期遭受羞辱、孤立或權勢壓迫的實際情況。

她建議，勞工局應整理常見案例及Q&A，提供企業及勞工參考，讓勞資雙方更清楚了解申訴及認定標準，也避免企業因不熟悉新制而誤踩規定。

陳瑞嘉表示，勞工局已成立「職場霸凌專區」，未來相關Q&A及資訊都會放在專區提供查詢。

陳瑞嘉表示，職場霸凌認定實際上仍須綜合個案情況，包括行為是否持續、是否與職務有關等，也要考量不同勞工的身心狀況，並非單一要件沒有符合就直接認定不構成霸凌；至於最高負責人的定義，範圍也相當廣，相關案件將依新制由勞工局受理。

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