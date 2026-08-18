颱風修剪樹木成政治攻防！議員籲線上公開履歷 北市府：年底完成

北市先前颱風來襲樹木修剪意外成為政治攻防議題，議員認為，市民對於自家付近樹木狀況非常關心，市府對於樹木都有紀錄，若能在既有資訊上更加精進，讓民眾若發現樹木遭修剪或移植，能上網看得到原因，減少資訊落差。市府表示，目前已在規畫將既有行道樹路燈資訊網功能精進，預計年底完成。

議員詹為元指出，公園處有行道樹路燈資訊網裡面就包含市府轄管行道樹編號、位置、樹種都有記錄，資量大致完整資訊局更有將這些資訊視覺化，目前大約有近20萬棵樹，不過日前風災樹木修剪移除意外成為政治攻防議題，網路上更出現不實消息。

詹為元建議，若系統功能可以更精進，既有基礎上加上若樹木需要移走或修剪，網站上可以顯示包含移除原因、補植等是否有困難，讓民眾可以有互動地圖查詢，避免有資訊上落差，減少政策遭攻擊可能。

公園處長藍舒凢表示，現在已在規畫將資料優化包含樹木移植日期、原因等，將樹木履歷建置完整，預計年底建置完整，將先用工務局預備金支應。