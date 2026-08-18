北市「雜草之亂」危及行人？ 顏若芳揭：人行道半年養護率僅7%

台北市議會下午工務部門質詢，議員顏若芳質詢指出，從2018年迄今，台北市1999接獲人行道養護問題的派工案件已高達4萬8390件，包括人行道鋪面龜裂、雜草狂生「長到快到膝蓋」，威脅市民步行安全與市容觀瞻。對此，新工處表示，將檢討巡檢的次數。

顏若芳指出，根據研考會資料，人行道派工陳情案從2018至2022年間的月均400至450件，一路攀升至2023年的526件與2024年的504件，2026年截至7月更已累積達3238件，顯示市民對人行道品質的不滿持續升溫。

另外，市府近年大幅拓寬人行道，但養護覆蓋率每半年卻僅佔總面積3%至7%，導致多處鋪面龜裂、雜草狂生，形同市區小田園，派工原因涵蓋鋪面龜裂、廢棄物閒置、雜草遮蔽交通號誌，乃至紅火蟻入侵與鐵絲末端突出等，威及行人安全。

顏若芳說，根據民眾陳情和她至現場察看，人行道雜草亂象比比皆是，像是大直北安路與植福宮旁人行道破損且雜草叢生，敬業四路雜草甚至從路緣蔓延至中央、高度近膝蓋；重慶北路三段120巷亦有類似情況。

顏若芳說，極端氣候也是加速人行道結構惡化的主因。近十年來台北市年總降水日數從188日驟降至131日，但降雨日平均雨量卻從11.9毫米暴增至16.2毫米。長期的日曬高溫促使鋪面熱脹冷縮並遭受紫外線破壞，隨後遭遇極端強降雨沖刷導致地基掏空；鋪面產生裂縫後便成為雜草種子的溫床，在高溫與暴雨交替催化下，植物根系更進一步穿透結構，形成惡性循環。

北市新工處表示，人行道的雜草處理，本來不在新工處，最近2年才由環保局轉至新工處，目前是一年巡檢四次清理雜草，以及人行道的高壓清洗。議員質詢後，未來巡檢會再加強，尤其是防汛期，會加強頻率和巡檢次數，將在一個月內把改善計畫提出。

議員顏若芳統計從2018年迄今，台北市1999接獲人行道養護問題的派工案件已高達4萬8390件，包括人行道鋪面龜裂、雜草狂生。圖／顏若芳提供