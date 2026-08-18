陳偉杰籲設景觀平台賞淡江大橋煙火 劉和然允諾評估

淡江大橋已是台灣重要地標與門面，新北市議員陳偉杰今天質詢時指出，淡江大橋有比擬雪梨港灣大橋、倫敦塔橋及舊金山金門大橋的國際地標潛力，市府應把握機會整合水岸空間，他建議在「滬尾藝文休閒園區」前方水域規劃興建景觀平台，解決跨年煙火與暑期漁人碼頭煙火活動時當地腹地不足、人車爭道的公安隱憂，打造國際級水岸觀光亮點。

陳偉杰指出，淡水是台灣面向世界的港灣門戶，但回顧大型節慶與跨年煙火期間，大批人潮湧入滬尾藝文休閒園區前水岸，因缺乏理想的觀景地點，民眾僅能擠在路緣或臨時動線賞景。

陳偉杰建議，市府可評估在滬尾藝文休閒園區前方打造長約500公尺、寬約20至30公尺的景觀平台，串聯淡江大橋視覺景觀，並規畫水舞表演，兼顧安全觀景、水域遊憩與地標行銷。

劉和然答詢表示，各城市都需找到自身的定位與特色，淡水擁有得天獨厚的優美河岸線，八里自行車道亦是非常適合的延伸軸帶。

劉和然說，市府會事先做好完善規畫，在淡水河道兩岸為民眾找出最佳觀景點與安全動線；針對陳偉杰提出的景觀平台與相關水岸設施可行性評估，市府將跨局處整合並盡速完成研議。